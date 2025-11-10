C

rimen político, dijimos en la última entrega de Ciudad Perdida y los datos visibles nos han confirmado que desafortunadamente la muerte de Carlos Manzo, el edil en Uruapan, por más que se quiera hacer creer no fue un atentado por encargo, sino un asesinato que pretendía, que pretende, mejor dicho, desestabilizar al gobierno.

No hay datos, cuando menos por el momento, que nos digan que fue este o aquel cártel el que ordenó la muerte de Manzo. El atentado, hasta ahora, está envuelto en un misterio poco o nada usado por los miembros del narco. No parece venganza ni advertencia, argumentos esgrimidos por los criminales para justificar sus acciones.

Pero a falta de una reivindicación pública por parte de los miembros de los cárteles que matan en las tierras michoacanas, han surgido las voces de miembros de los partidos políticos opositores a la 4T, que sin argumentos políticos saltan sobre los errores –no importa si son ciertos o no– del gobierno para tratar de descarrilarlo en un afán perverso por descalificar las acciones que hoy tienen a la presidenta Sheinbaum con un porcentaje de aprobación popular arriba de 70 por ciento, lo que les deja, otra vez, fuera las grandes ganancias a las que los tenía acostumbrados el régimen neoliberal.

Se la jugaron completa. No sólo la furia del discurso en el ámbito legislativo, también el show de los sombreros y las amenazas en boca gringa de “venir a poner orden en México”, invitados por los despatriados de siempre, listos a vender lo que sea, hasta lo que no es suyo.

Aunque no sea lo más políticamente correcto, salta, de todas formas, el discurso de la viuda de Manzo, ahora presidenta municipal de uno de los lugares más difíciles del país, discurso de vuelos que sólo alcanzan los más experimentados en esas artes y que hay que analizar con mucho cuidado. Esto porque no se sabe que la viuda de Manzo tuviera un entrenamiento político mínimo; es más, sin que se supiera que esa parte de la vida, el gobernar bajo una idea, fuera de su interés.