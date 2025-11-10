E

l alcalde electo Zohran Mamdani expresa que es un socialista democrático gracias al ejemplo del senador Bernie Sanders, y Sanders proviene de una corriente socialista que arrancó en los años 60 y 70, la cual a su vez tenía parte de sus raíces históricas en el Partido Socialista fundado en 1901.

Vale señalar que la organización política Democratic Socialists of America (DSA), de la cual es miembro Mamdani (aunque no Sanders), no es un partido y desde sus orígenes en los 70, cuando Michael Harrington y otros fundaron el Democratic Socialist Organizing Committee, su objetivo era obrar dentro del Partido Demócrata. Mamdani fue el candidato oficial del Partido Demócrata (a pesar de la renuencia de la cúpula de esa organización política). De hecho, DSA y sus antecesores han sido criticados por izquierdistas más radicales como corrientes reformistas parecidas a los socialdemócratas europeos (aunque en la coyuntura política actual de Estados Unidos, eso es radical).

“Socialista”, a lo largo de la historia moderna del país, ha sido usado por las cúpulas como un insulto o para descalificar a políticos de izquierda y hasta acusarlos de actitudes “antiestadunidenses”. Pero en años recientes se registró algo curioso: una encuesta de Gallup en septiembre registro que 66 por ciento de los votantes demócratas perciben positivamente al “socialismo”, mientras la aprobación del capitalismo se ha reducido a sólo 54 por ciento de todos los estadunidenses. Aún más alarmante para algunos es una encuesta de Cato Institute/YouGov este año donde 62 por ciento de los estadunidenses menores de 30 años tienen una percepción “favorable” del socialismo. No hay una definición compartida de “socialismo”.

El apoyo masivo que acumuló Sanders cuando lanzó su precandidatura presidencial declarándose abiertamente “socialista democrático” en 2016 y de nuevo en 2020 sacudió a las cúpulas de ambos partidos. Usando las narrativas desarrolladas por el movimiento altermundista de fines de los 90 y después las de Ocupa Wall Street, Sanders fusionó la tradición de los viejos socialistas democráticos con nuevas generaciones de movimientos más recientes. Con ello, se resucitó la DSA que ahora es la organización socialista más grande del país con unos 80 mil miembros y miles más de aliados, además de otros esfuerzos independientes como el Working Families Party y un nuevo liderazgo progresista en algunos sindicatos y otras agrupaciones sociales, incluyendo las de inmigrantes. Todo eso contribuyó directamente al triunfo de Mamdani como próximo alcalde de la capital del capitalismo, Nueva York.