n su enfermizo afán privatizador, el régimen neoliberal –con sus seis gentes en Los Pinos– fue en extremo perverso con Petróleos Mexicanos (Pemex), y, para alcanzar su objetivo, la fraccionó, la saqueó fiscal y productivamente, redujo la inversión a su mínima expresión, sobrexplotó las reservas, la asfixió con un endeudamiento permanente y brutal, y promovió la corrupción a niveles inverosímiles, lo que ya es decir.

La primera empresa del país a duras penas soportó la embestida neoliberal y, si bien estuvo muy cerca de enterrar a Pemex y privatizar toda la riqueza petrolera de la nación (para entregarla a un reducido grupo de magnates autóctonos y trasnacionales del sector), la llegada de un nuevo régimen lo impidió, al recuperar la rectoría del Estado, revertir buena parte de lo entregado al gran capital, reducir, paulatinamente, la brutal deuda heredada y comenzar a reflotar al consorcio insignia del Estado mexicano.

El pasado viernes, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, compareció ante la Comisión de Energía del Senado de la República, y a los legisladores que la integran les expuso: “aunque ha costado mucho trabajo recomponer el rumbo, en un año se consolidó un modelo que devolvió al Estado la rectoría energética, la conducción estratégica de ese sector, se fortaleció la soberanía y se recuperan capacidades y eficiencia de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las que gobiernos neoliberales pretendieron desmantelar. Hoy, México vive un momento histórico, en el que la energía está al servicio del pueblo, no de la ganancia privada” ( La Jornada, Andrea Becerril).

Paradójicamente, y con la cara más dura, en esa comparecencia los partidos políticos representativos del régimen neoliberal (PRI y PAN, cuyos gobiernos –cuatro tricolores y dos blanquiazules– reventaron las finanzas de ambas empresas del Estado y las privatizaron y endeudaron a más no poder) cuestionaron la viabilidad de Pemex y la CFE, y aseguraron que “están en quiebra”.

Pues bien, González Escobar ilustró a los cínicos gritones: al cierre del primer trimestre del presente año, la CFE reportó 125 mil millones de pesos en utilidades y Pemex redujo sus pérdidas en casi 90 por ciento, ahorró 20 mil millones de pesos y pagó 300 mil millones que adeudaba a proveedores.

A ellos, siempre amnésicos, recordó que la “reforma energética” peñanietista “fue un rotundo fracaso” y detalló que las empresas extranjeras a las que dieron contratos para explotar hidrocarburos “sólo producen 2 por ciento de petróleo (sin olvidar que el grueso de los permisos otorgados simplemente y sin problema alguno se destinaron a la especulación), y los 200 mil millones de dólares de inversión que entonces dijeron iban a llegar para desarrollar la industria petrolera nunca llegaron”.