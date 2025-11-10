L

a presidenta Sheinbaum presentó un renovado plan para el dolido Michoacán; abarca múltiples áreas e incluye inversiones por 57 mil millones de pesos. Sobresale, dadas las circunstancias, la seguridad.

Los responsables, Omar García Harfuch y el equipo (Defensa, Marina, Guardia Nacional) van contra el reloj para mostrar resultados tangibles. Su estrategia: 1) Investigar, detener y llevar ante la ley a quienes generan violencia y dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México. 2) Fortalecer la inteligencia y la investigación. 3) Desplegar recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a los responsables. García Harfuch y su equipo han dado muy buenos resultados en el combate al huachicol y el narcotráfico, tienen un nuevo reto.

La tragedia michoacana

No le ha ido bien a los michoacanos con sus últimos gobernadores. Del año 2015 al 2021 lo desgobernó Silvano Aureoles, del PRD, actualmente lo busca la policía por diversos delitos. Morena postuló para el siguiente periodo a Raúl Morón Orozco pero el Tribunal Federal Electoral canceló su candidatura porque no rindió buenas cuentas de los gastos de precampaña. Entró, como emergente, impulsado por el entonces presidente del partido, Mario Delgado, el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, pero con las prisas tal vez no tuvo tiempo de checar lo que se reportaba en redes sociales sobre sus presuntas ligas con la delincuencia. En todo caso, la bala que mató al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, también acabó con la carrera política de Martínez Bedolla, aunque parezca que no se ha dado cuenta.

Entre De Gaulle y Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo el buen tino de mencionar la exitosa visita que el general Charles De Gaulle hizo a México en 1964. El presidente era un priísta de los buenos, Adolfo López Mateos. Su visita a Ciudad Universitaria fue estruendosa, entre vivas, aplausos y espontáneas estrofas de La Marseillaise. Seis décadas después, el presidente Macron y la presidenta Sheinbaum, revitalizaron los lazos que unen a ambos países. Todo fluyó como fue planeado. Desde su llegada al aeropuerto Benito Juárez, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente hasta el momento en que la anfitriona le dio la despedida. Habrá que mencionar la participación de los secretarios de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y de Economía, Marcelo Ebrard. “México es un país amigo y un socio estratégico de Francia”, dijo Macron.