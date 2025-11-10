Apremia a dar apoyo al campo, pilar económico de México

l campo mexicano no es sólo tierra cultivable, es el corazón productivo y social del país. Desde las zonas rurales se generan los alimentos que sostienen a millones de familias, pero los pequeños y medianos productores enfrentan un abandono histórico.

La pobreza, la falta de infraestructura, la desigualdad estructural y en los últimos años el crimen organizado se agravaron tras los tratados comerciales (como el TLCAN y el T-MEC), que profundizaron la dependencia alimentaria y la competencia desigual frente a corporaciones subsidiadas y tecnificadas.

Miles de campesinos venden sus cosechas a precios que no cubren los costos de producción, sin acceso a crédito ni infraestructura adecuada. Esta precariedad debilita el tejido económico local y expulsa a jóvenes hacia la migración o las actividades ilícitas, provocando un envejecimiento del campo.

Las políticas públicas han privilegiado a la agroindustria y olvidado al productor que alimenta a la nación. Invertir en educación agrícola, asistencia técnica, tecnología y programas de retención juvenil no es caridad, sino debería ser una estrategia económica.

La sostenibilidad del campo depende de combinar rentabilidad con gestión ambiental ante la escasez de agua, la degradación del suelo y el cambio climático. Defender el campo mexicano es una decisión estratégica: garantizar precios justos, crédito accesible e infraestructura digna fortalece la economía nacional.

Ignorarlo perpetúa una injusticia histórica y desperdicia el potencial humano y productivo de la nación. Emplear capital en el campo es invertir en México, en su gente y en su soberanía alimentaria.

Raymundo Chávez Eslava

Golpe al imperialismo trumpista, llamado a la izquierda

Engendro repulsivo de toda ideología, no se soporta sin la enajenación del poder económico, destruye cualquier obstáculo, una y otra vez sacrifica a su propio Dios y va y viene de la barbarie. Está la derecha envalentonada por el fascismo trompicado, literal, de Donald Trump.

Sin embargo, hoy, a diferencia de toda la historia, no sólo encuentra resistencia, sino adversarios igual y más poderosos, sin especulación; en el último encuentro con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, Trump ve de qué tamaño y le baja a su soberbia y aranceles.

Inmediatamente después de despachar al fajador imperialista yanqui, el sagaz Xi Jinping exhibe en la reunión del Foro Cooperación Asia-Pacífico (APEC) cinco propuestas comerciales: salvaguarda multilateral; apertura; estabilidad de cadenas industriales y suministro; ecosistema digital, y promoción de desarrollo universal.

Más el ruso Vladimir Putin con sus indetectables e imparables armas, la protesta de millones y el triunfo del socialista Zohran Mamdani en Nueva York. Bueno, ¿si esto no es palo afuera y dentro a la ultraderecha fascista trumpiana, qué será?.

Sólo falta el cierre de pinza, la izquierda sin adjetivos, urge salga del letargo para el tiro de gracia al imperialismo yanqui y la nueva era. La historia nos corre cortesía, momento cumbre.