▲ Palestinos desplazados intentan obtener ayuda humanitaria en la carretera Salah al Din, en el centro de la franja de Gaza. n Foto Afp Foto Afp

Afp, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 32

Tel Aviv., Israel continuó ayer con sus ataques con drones y artillería contra la zona oriental de la franja de Gaza más allá de la denominada “línea amarilla”, mientras Hamas responsabilizó a Tel Aviv de los enfrentamientos que se desarrollan en Rafah, y advirtió que el centenar de milicianos atrapados ahí no se rendirán.

“El enemigo debe saber que el concepto de rendición y entrega no existe en el vocabulario de las Brigadas Qassam”, afirmó el brazo armado del movimiento de resistencia islámica. De igual forma, instaron a los mediadores internacionales a cumplir con su parte del trato y a que garanticen el alto el fuego, previsto en el plan impuesto por el presidente estadunidense, Donald Trump, e impidan que “la ocupación lo viole con endebles pretextos o lo utilice para atacar civiles inocentes en Gaza”.

A finales de la semana pasada se informó que combatientes de Hamas están atrapados o atrincherados en túneles en lo que queda de Rafah, la ciudad más meridional de Gaza. Más temprano, un dron impactó a un grupo de civiles en la zona este de Jan Yunis, donde las familias regresan para evaluar los daños en sus hogares o recoger leña para cocinar en las áreas devastadas, publicó Al Jazeera.

Informes de otras partes de Gaza, en particular del lado oriental de la ciudad de Gaza, dieron cuenta que la artillería pesada israelí bombardeó viviendas, de las que el ejército aseguró que destruyeron decenas de edificios utilizados por la organización islamita para actividades “terroristas” y “en los que se halló gran cantidad de armamento”.

Las fuerzas israelíes aseguraron que sus campañas militares se tratan de operaciones para eliminar cualquier amenaza contra sus fuerzas estacionadas más allá de la “línea amarilla”; de igual manera reportó la destrucción de cuatro presuntos túneles del movimiento de resistencia islámica en Jan Yunis.

“Los túneles fueron localizados y arrasados por tropas de la séptima brigada blindada, la brigada de infantería Golani y la unidad de élite de ingenieros de combate Yahalom”, informaron; en tanto, añadieron que su tropas permanecen desplegadas en el enclave palestino “de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”.