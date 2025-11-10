Tel Aviv continúa bombardeos
Violencia ejercida por colonos en Cisjordania es una “vergüenza”, señala líder opositor israelí
Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 32
Tel Aviv., Israel continuó ayer con sus ataques con drones y artillería contra la zona oriental de la franja de Gaza más allá de la denominada “línea amarilla”, mientras Hamas responsabilizó a Tel Aviv de los enfrentamientos que se desarrollan en Rafah, y advirtió que el centenar de milicianos atrapados ahí no se rendirán.
“El enemigo debe saber que el concepto de rendición y entrega no existe en el vocabulario de las Brigadas Qassam”, afirmó el brazo armado del movimiento de resistencia islámica. De igual forma, instaron a los mediadores internacionales a cumplir con su parte del trato y a que garanticen el alto el fuego, previsto en el plan impuesto por el presidente estadunidense, Donald Trump, e impidan que “la ocupación lo viole con endebles pretextos o lo utilice para atacar civiles inocentes en Gaza”.
A finales de la semana pasada se informó que combatientes de Hamas están atrapados o atrincherados en túneles en lo que queda de Rafah, la ciudad más meridional de Gaza. Más temprano, un dron impactó a un grupo de civiles en la zona este de Jan Yunis, donde las familias regresan para evaluar los daños en sus hogares o recoger leña para cocinar en las áreas devastadas, publicó Al Jazeera.
Informes de otras partes de Gaza, en particular del lado oriental de la ciudad de Gaza, dieron cuenta que la artillería pesada israelí bombardeó viviendas, de las que el ejército aseguró que destruyeron decenas de edificios utilizados por la organización islamita para actividades “terroristas” y “en los que se halló gran cantidad de armamento”.
Las fuerzas israelíes aseguraron que sus campañas militares se tratan de operaciones para eliminar cualquier amenaza contra sus fuerzas estacionadas más allá de la “línea amarilla”; de igual manera reportó la destrucción de cuatro presuntos túneles del movimiento de resistencia islámica en Jan Yunis.
“Los túneles fueron localizados y arrasados por tropas de la séptima brigada blindada, la brigada de infantería Golani y la unidad de élite de ingenieros de combate Yahalom”, informaron; en tanto, añadieron que su tropas permanecen desplegadas en el enclave palestino “de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”.
El ministerio de Salud gazatí constató la muerte de una persona, además de cinco lesionados, en los ataques de las últimas 48 horas, lo que saldó en 69 mil 176 muertos y 170 mil 690 heridos desde el 7 de octubre de 2023.
Devuelven restos de soldado muerto en Gaza
Israel confirmó que recibió los restos de Hadar Goldin, un soldado muerto en Gaza en 2014, al tiempo que anunció maniobras militares de tres días en Cisjordania reocupada a partir de este lunes.
“Representantes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) informaron a la familia del teniente Hadar Goldin que su cuerpo ha sido repatriado para su sepultura”, confirmaron mandos castrenses en un comunicado publicado en su cuenta de X.
El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al Shin Bet (el servicio de seguridad interior) antes de ser trasladado a Israel. Se trata del cuerpo número 24 de un rehén entregado por Hamas de los 28 que se comprometió a devolver en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza.
El 1º de agosto de 2014, poco más de una hora después del inicio de un alto el fuego humanitario de 72 horas durante la guerra de Gaza de 2014, hombres armados de Hamas emergieron de un túnel en la zona sureste de Rafah y atacaron a los soldados de las FDI de la unidad de reconocimiento de la Brigada Givati, asesinando a tres, entre ellos Goldin, cuyo cuerpo fue arrastrado al túnel.
El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, calificó de “vergüenza” la violencia ejercida por los colonos contra palestinos en Cisjordania. “Este ha sido un largo periodo en el que la situación se ha descontrolado”, escribió en redes sociales.
Lapid pidió al ejército israelí que restableciera el orden y que actúe en consecuencia porque “estos criminales deben ser arrestados inmediatamente. No hay nada judío ni sionista en esta violencia”.