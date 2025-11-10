Afp y The Independent

Londres. El director general de la BBC, Tim Davie, y su jefa de información, Deborah Turness, anunciaron ayer su dimisión tras la polémica generada por la edición de un discurso del presidente estadunidense, Donald Trump, quien reaccionó con críticas a los “periodistas corruptos” de la emisora pública británica.

Davie y Turness renunciaron tras las acusaciones de que un documental del famoso programa Panorama editó declaraciones de Trump de forma engañosa en una emisión transmitida una semana antes de las elecciones del año pasado.

En el discurso original, Trump dijo: “Vamos a caminar hasta el Capitolio y a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”, el 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores del magnate, que se negó a reconocer su derrota en las elecciones de dos meses antes, tomó por asalto el Congreso.

Pero en la edición se mezcló la primera parte de ese discurso con otra sección de 50 minutos pronunciada después, por lo que se le ve diciendo: “Vamos a caminar hasta el Capitolio... y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos como demonios”.

La medida provocó duras críticas de la Casa Blanca; la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, declaró a The Telegraph que “el fragmento editado de forma deliberada, deshonesta y selectiva por la BBC es una prueba más de que se trata de noticias totalmente falsas, a 100 por ciento, que ya no deberían merecer la pena ver en las pantallas de televisión del pueblo del Reino Unido”.