De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 31

Hay millones de refugiados, personas obligadas a huir y sus comunidades de acogida se encuentran atrapados en un círculo vicioso con cada vez más conflictos y fenómenos climáticos extremos, aseveró el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En un informe divulgado este lunes titulado Sin escapatoria II: El camino a seguir. Llevando soluciones climáticas a la primera línea de los conflictos y el desplazamiento, el organismo advirtió que las crisis de medio ambiente socavan las posibilidades de recuperación, lo que incrementa las necesidades humanitarias y amplifica los riesgos de desplazamientos reiterados.

A mediados de 2025, 117 millones de personas fueron desplazadas por la guerra, la violencia y la persecución. Tres de cada cuatro de ellas viven en países que se enfrentan a una exposición alta o extrema a los peligros relacionados con el clima.

En los pasados 10 años, los desastres relacionados con el medio ambiente han causado unos 250 millones de desplazamientos internos, lo que equivale a unos 70 mil eventos al día.