Casi todos los campos de refugiados, en países con subida de calor sin precedente
Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 31
Hay millones de refugiados, personas obligadas a huir y sus comunidades de acogida se encuentran atrapados en un círculo vicioso con cada vez más conflictos y fenómenos climáticos extremos, aseveró el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En un informe divulgado este lunes titulado Sin escapatoria II: El camino a seguir. Llevando soluciones climáticas a la primera línea de los conflictos y el desplazamiento, el organismo advirtió que las crisis de medio ambiente socavan las posibilidades de recuperación, lo que incrementa las necesidades humanitarias y amplifica los riesgos de desplazamientos reiterados.
A mediados de 2025, 117 millones de personas fueron desplazadas por la guerra, la violencia y la persecución. Tres de cada cuatro de ellas viven en países que se enfrentan a una exposición alta o extrema a los peligros relacionados con el clima.
En los pasados 10 años, los desastres relacionados con el medio ambiente han causado unos 250 millones de desplazamientos internos, lo que equivale a unos 70 mil eventos al día.
Acnur precisó que 1.2 millones de refugiados regresaron a sus hogares a principios de 2025, la mitad de ellos a zonas vulnerables al clima.
Detalló que 75 por ciento de África se deteriora y más de la mitad de los asentamientos de refugiados se encuentran en zonas de alto estrés.
Casi todos los campos de refugiados actuales se enfrentarán a un aumento sin precedente del calor peligroso.
Para 2050 se prevé que los 15 campos de refugiados más calurosos del mundo, situados en Gambia, Eritrea, Etiopía, Senegal y Malí, se enfrentarán a casi 200 días o más de estrés térmico peligroso al año.
En 2040, el número de países que enfrentan riesgos climáticos extremos podría aumentar de tres a 65.
Pero Acnur destacó que hay soluciones posibles. Las comunidades desplazadas y de acogida pueden ser poderosos agentes de resiliencia, sólo si se les incluye en los planes nacionales sobre el medio ambiente, son apoyadas mediante inversiones específicas y les dan voz en las decisiones que afectan a su futuro.