Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 30

Quito. En menos de una semana se produjeron dos matanzas dentro de cárceles en Guayaquil y Machala, dos de las ciudades más violentas de Ecuador. La primera fue el miércoles pasado con 12 reos asesinados, supuestamente en un enfrentamiento entre bandas en la llamada Penintenciaría del Litoral.

Este domingo, 27 personas privadas de la libertad murieron por asfixia, según el reporte oficial, en Machala. Y en esa misma prisión, en la madrugada se descubrieron cuatro cadáveres.

El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (Snai) reportó que al menos 27 personas perecieron a las 18:05 horas, en la tercera planta del centro penitenciario, al parecer por asfixia, pero nadie ha confirmado de qué manera ocurrieron los hechos.

En la madrugada de ayer hubo un amotinamiento en ese centro penitenciario, que habría empezado alrededor de las 2:45 horas, producto del cual se registraron cuatro muertos y al menos 43 heridos, varios de ellos de gravedad.