▲ El secretario de Relaciones Exteriores (tercero de derecha a izquierda en la tercera fila), durante la foto oficial de la cumbre Celac-UE. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 30

La cooperación es un instrumento para el desarrollo, una expresión de voluntad política y de una visión compartida encaminada hacia la defensa de las democracias, las libertades y la paz, afirmó el canciller Juan Ramón De la Fuente durante su participación en la plenaria de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).

El funcionario llegó ayer a Santa Marta, Colombia, a la inauguración del cónclave, al que asiste en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum y donde planteó la importancia de ejercer una diplomacia humanista, feminista, inclusiva y más pragmática de lo que hasta ahora se ha logrado.

Esa diplomacia tendrá más posibilidades de defender efectivamente la paz, la seguridad internacional y la soberanía de los estados, tanto en Europa como en América Latina y el Caribe, afirmó.

A su llegada, De la Fuente se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien transmitió el saludo afectuoso de Sheinbaum y la convicción de México de colaborar para fortalecer el diálogo y la cooperación en la región, fortalecer la paz y generar mejores mecanismos de colaboración con la UE.

Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió fragmentos del mensaje de De la Fuente en el que destacó la relevancia de una alianza entre América Latina y la UE, así como el establecimiento de una asociación moderna, capaz de generar beneficios concretos y fortalecer las capacidades culturales, científicas, tecnológicas, productivas y sociales.