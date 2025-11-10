Jairo Gómez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 30

Santa Marta., La cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) condenó este domingo el “uso de la fuerza” en contravía al derecho internacional, en medio de tensiones con Estados Unidos por los ataques aéreos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, pero sin hacer mención explícita a esa ofensiva del gobierno de Donald Trump.

Tras 12 horas de deliberaciones la mención más cercana al asedio estadunidense contra las pequeñas embarcaciones y Venezuela se puede resumir en el punto ocho de la misma: “Reiteramos nuestra oposición al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas”.

La declaración conjunta de la Celac y la UE contiene 52 puntos, la mayoría dedicados al respeto de los derechos humanos, la autodeterminación y el respeto al derecho internacional como patrón de respeto y unidad entre las naciones. Países como Argentina y Paraguay se “desasociaron” de varios puntos de la declaración.

Venezuela no acogió, en su totalidad, la declaración conjunta.

Aunque el tema de los ataques de Estados Unidos estuvo en discusión, no hubo consenso para incluirlo en la declaración final, pues el contenido de las resoluciones en la Celac se definen por unanimidad consensuada.

Tanto el presidente colombiano, Gustavo Petro, como su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, previamente expresaron la necesidad de que de esta cumbre saliera un pronunciamiento de rechazo al gobierno de Estados Unidos.

Fuentes consultadas confirmaron que el tema no pasó desapercibido en la cumbre, pues Lula lo había dicho días antes: