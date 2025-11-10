▲ El Pentágono ha difundido videos borrosos de 15 ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico que presuntamente transportaban drogas hacia Estados Unidos, con un saldo de 65 asesinados. En ningún caso ha presentado pruebas de las acusaciones. Foto Afp

Jim Cason Y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 29

Washington y Nueva York., El portaviones más grande y nuevo de la Marina de Estados Unidos llegará al Caribe este lunes mientras se intensifica el debate y la especulación sobre una mayor acción militar en torno a Venezuela, incluso, provocar un golpe de Estado para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Estados Unidos continúa sus ataques contra lanchas en las costas de Venezuela, pero el gobierno de Donald Trump ofrece narrativas encontradas que sólo nutren la especulación sobre si contempla o no algún ataque directo contra Venezuela o si sólo está presionando como parte de un plan para derrocar al mandatario Maduro.

“El presidente Trump recientemente ha expresado reservas a asesores de alto nivel sobre lanzar una acción militar para derrocar a Maduro, preocupado de que las acciones podrían no obligar a que el autócrata se retire del poder”, reportó The Wall Street Journal a finales de la semana pasada.

Pero visualmente todo indica que Washington se prepara para una guerra. La presencia militar estadunidense cerca de las costas venezolanas es la más grande que se ha realizado en América Latina en décadas. Cada semana el Pentágono difunde nuevos videos borrosos de bombardeos desde drones contra lanchas, con un saldo de por lo menos 65 asesinatos de supuestos narcotraficantes en 15 ataques (sin ofrecer ninguna evidencia de que los abatidos son delincuentes). El jefe de la Casa Blanca continúa condenando la “amenaza” de las drogas que llegan, según él, de Venezuela y América del Sur, aunque la semana pasada en un discurso en Miami confundió Sudamérica con Sudáfrica.

Uso de la fuerza, sin apoyo

El pasado jueves, una resolución en el Senado para bloquear un ataque militar directo contra Venezuela sin autorización previa del Congreso se quedó a un voto de ser aprobada, lo que indica que existe una oposición significativa a la acción militar directa.

Un sondeo reciente de YouGov registró que sólo 18 por ciento de los estadunidenses apoyan el uso de la fuerza militar para derrocar al gobierno de Maduro, y una mayoría (55 por ciento) se opone a una invasión militar a Venezuela.

En sesiones informativas clasificadas en privado en el Congreso la semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular de Guerra, Pete Hegseth, insistieron en que, según versiones filtradas, continuarán bombardeando lanchas que supuestamente transportan droga por el Caribe y el Pacífico, sin ofrecer ninguna evidencia para sustanciar sus acusaciones.

Rubio supuestamente encabeza una facción dentro del gobierno de Trump que promueve el derrocamiento de Maduro.

El mandatario estadunidense ha favorecido el cambio del gobierno venezolano desde su primer periodo como presidente y cuando le preguntaron la semana pasada en una entrevista con el programa 60 Minutos de CBS News si “los días de Maduro están contados”, respondió: “Diría que sí, pienso que sí”.

Pero en la misma entrevista, el magnate también declaró “lo dudo”, cuando le preguntaron si Washington procedía hacia la guerra con Venezuela. El mes pasado el mandatario declaró públicamente que había autorizado operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Venezuela (aunque se supone que han estado haciendo eso durante años).

Empantanados en un conflicto

Esta campaña de presión tan pública es percibida por algunos analistas como parte de las maniobras que podría llevar al derrocamiento de Maduro sin la acción militar estadunidense. Pero múltiples informes en los medios también indican que otras facciones dentro del gobierno de Trump están preocupadas de que a fin de cuentas los militares estadunidenses podrían encontrarse empantanados en otro conflicto, esta vez en Venezuela.