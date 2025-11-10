▲ Una de las lonas que la agrupación Por las Voces Sin Justicia colgó en un puente cerca de la colonia Urías, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Foto cortesía del colectivo

Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 35

Mazatlán, Sin., Integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia colocaron ayer 72 lonas con los rostros de sus familiares desaparecidos en los principales puentes peatonales de este puerto.

Los rastreadores del sur del estado distribuyeron los lienzos ayer desde las 6 de la madrugada, para visibilizar los casos de cada una de las personas ausentes.

“Cada lona representa una vida, familia, esperanza y una forma de seguir buscando, de mantener viva su memoria y de recordar a la sociedad que hay muchas familias esperando justicia”, señaló Alejandra Martínez, vocera de la agrupación.

El colectivo pidió a Carmen Ríos, propietaria de la empresa Display Publicidad, quien es la encargada de la distribución de propaganda en los puentes –pues tiene un convenio con el ayuntamiento para emplazar su publicidad–, que les permitiera dejar sus mantas con el argumento de que promueven una causa humanitaria.

También solicitaron a la alcaldesa Estrella Palacios que las lonas permanezcan en las estructuras peatonales, ya que son propiedad del ayuntamiento, mientras diversos grupos de rastreo realizan sus labores de búsqueda.

La agrupación informó en un comunicado que la empresa Display Publicidad retiró 24 lonas. Lamentó que tras intentar un acercamiento con la compañía, nunca fueron recibidos.