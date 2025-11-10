Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 35
Mazatlán, Sin., Integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia colocaron ayer 72 lonas con los rostros de sus familiares desaparecidos en los principales puentes peatonales de este puerto.
Los rastreadores del sur del estado distribuyeron los lienzos ayer desde las 6 de la madrugada, para visibilizar los casos de cada una de las personas ausentes.
“Cada lona representa una vida, familia, esperanza y una forma de seguir buscando, de mantener viva su memoria y de recordar a la sociedad que hay muchas familias esperando justicia”, señaló Alejandra Martínez, vocera de la agrupación.
El colectivo pidió a Carmen Ríos, propietaria de la empresa Display Publicidad, quien es la encargada de la distribución de propaganda en los puentes –pues tiene un convenio con el ayuntamiento para emplazar su publicidad–, que les permitiera dejar sus mantas con el argumento de que promueven una causa humanitaria.
También solicitaron a la alcaldesa Estrella Palacios que las lonas permanezcan en las estructuras peatonales, ya que son propiedad del ayuntamiento, mientras diversos grupos de rastreo realizan sus labores de búsqueda.
La agrupación informó en un comunicado que la empresa Display Publicidad retiró 24 lonas. Lamentó que tras intentar un acercamiento con la compañía, nunca fueron recibidos.
“Duele profundamente que se retiren sin ningún tipo de empatía”, agregaron.
La edil precisó ayer, durante un evento deportivo, que los concesionarios retiraron las lonas, pues son sus espacios.
En distintas acciones criminales, 14 muertes
Al menos 14 personas fueron asesinadas y cuatro resultaron lesionadas en distintos hechos perpetrados en Sinaloa durante el fin de semana.
En Culiacán, sujetos armados mataron en una fiesta a cuatro personas, entre ellas a una mujer, y dejaron heridas a cuatro, incluida una niña.
Este ataque fue perpetrado en la colonia Lázaro Cárdenas, de Culiacán, la capital del estado, informaron fuentes policiales.
En dicha demarcación también fueron localizados sin vida dos civiles en el lugar conocido como canal 7; uno más en la zona de Vallado Viejo, una mujer en el fraccionamiento Recursos Humanos, así como dos cuerpos en la carretera El Dorado, a la altura del puente vehicular Piggy Back, que corresponderían a dos sujetos para quienes se emitieron fichas por desaparición forzada. Además, cuatro cadáveres fueron abandonados en la entrada a la región Ixpalino, en el municipio de San Ignacio.