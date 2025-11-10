Cristina Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 35

Hermosillo, Son., El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que solicitó la colaboración de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, para coadyuvar en los peritajes que permitan esclarecer el origen del incendio en la tienda Waldo’s, del centro de esta ciudad, que dejó 24 muertos, y con ello definir responsabilidades penales y administrativas.

En un videomensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que la participación de esas instituciones garantizará un proceso de investigación “con verdad, rigor y absoluta transparencia”. Afirmó que la indagatoria avanza sin pausas y con acompañamiento externo, con el objetivo de entregar resultados concluyentes que permitan llegar a la verdad y determinar responsabilidades con precisión.

Durazo reconoció el dolor social a raíz de la la tragedia y destacó que las manifestaciones ciudadanas, aunque marcadas por la indignación, se han desarrollado pacíficamente.

Enfatizó que la exigencia colectiva de justicia constituye un mandato moral para su administración, por lo que instruyó brindar atención inmediata, sensible y sin trabas burocráticas a las víctimas, como parte de la reparación integral del daño.

El gobernador morenista añadió que la investigación no se politizará, y rechazó generar “chivos expiatorios”, al asegurar que la revisión técnica y ministerial será exhaustiva. También encomendó a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno local identificar posibles fallas administrativas asociadas al caso.