Especialistas de la UNAM e IPN coadyuvarán en peritajes
Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 35
Hermosillo, Son., El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que solicitó la colaboración de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, para coadyuvar en los peritajes que permitan esclarecer el origen del incendio en la tienda Waldo’s, del centro de esta ciudad, que dejó 24 muertos, y con ello definir responsabilidades penales y administrativas.
En un videomensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que la participación de esas instituciones garantizará un proceso de investigación “con verdad, rigor y absoluta transparencia”. Afirmó que la indagatoria avanza sin pausas y con acompañamiento externo, con el objetivo de entregar resultados concluyentes que permitan llegar a la verdad y determinar responsabilidades con precisión.
Durazo reconoció el dolor social a raíz de la la tragedia y destacó que las manifestaciones ciudadanas, aunque marcadas por la indignación, se han desarrollado pacíficamente.
Enfatizó que la exigencia colectiva de justicia constituye un mandato moral para su administración, por lo que instruyó brindar atención inmediata, sensible y sin trabas burocráticas a las víctimas, como parte de la reparación integral del daño.
El gobernador morenista añadió que la investigación no se politizará, y rechazó generar “chivos expiatorios”, al asegurar que la revisión técnica y ministerial será exhaustiva. También encomendó a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno local identificar posibles fallas administrativas asociadas al caso.
Subrayó que los peritajes representan uno de los retos más complejos de la investigación que encabeza la fiscalía de Sonora, y que los equipos académicos de la UNAM y del IPN aportarán rigor para esclarecer las causas del incendio registrado el 1º de noviembre en el centro de Hermosillo.
“En Sonora tenemos memoria y no olvidaremos, lo digo como gobernador, como sonorense, como un padre, como abuelo de los muchos que murieron o vieron partir a los suyos, por eso comprendo su dolor”, expresó al final del mensaje.
Por el duelo, la agenda pública de Hermosillo quedó prácticamente suspendida. La administración estatal canceló el Desfile Cívico, Deportivo y Cultural del 17 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana, evento que congrega cada año a miles de estudiantes, deportistas y agrupaciones civiles en las principales avenidas hermosillenses. La Secretaría de Educación y Cultura informó que la decisión busca honrar el dolor de las familias.
En el ámbito cultural y recreativo, se cancelaron el Festival del Globo y la Feria del Libro Sonora. Aunque no se ha determinado si se reprogramarán, los organizadores señalaron que el aplazamiento responde a la necesidad de guardar respeto por las víctimas, y por el impacto emocional que persiste.
Esta semana, los deudos realizaron velorios y entierros que consternaron a la comunidad. La fiscalía mantiene resguardado el perímetro del siniestro, pero no ha actualizado los avances de la investigación, lo que aumentó la exigencia de información clara sobre lo ocurrido.