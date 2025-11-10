Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 35

San Pedro Garza García, NL., Dante Delgado Rannauro, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano (MC) descartó una alianza con el PAN) u otras fuerzas políticas con miras al proceso para renovar la gubernatura de Nuevo León en 2027.

El también ex dirigente nacional de MC fue interrogado al respecto, minutos antes de ingresar a la sede del Showcenter Complex en Plaza Fiesta San Agustín, donde tuvo lugar el cuarto Informe de su correligionario, el gobernador Samuel García Sepulveda.

“Nosotros respetamos a nuestros amigos de Acción Nacional como a todas las fuerzas políticas. Ellos ya se dieron cuenta de que necesitan rectificar el camino, si no lo hacen pasarán a ser una fuerza secundaria como ya lo es el PRI en muchos estados”, comentó.

“Entonces creo que ellos deben de tomar su propio camino como lo dijeron, pero lo importante en la política es la congruencia y ésta es que lo que se dice, se haga”, expuso.