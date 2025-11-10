Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 34
Ecatepec, Méx., Édgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito local alertó sobre una red de extranjeros vinculada a los préstamos “gota a gota” en el municipio. Reveló que en las últimas semanas 11 personas de otros países fueron presentadas ante juzgados cívicos y luego canalizadas al Instituto Nacional de Migración (INM), pues ha habido varios casos de “llamadas cruzadas”, donde los delincuentes, con engaños, obligaban a menores a salir de sus casas y después exigían dinero a sus familiares para regresarlos.
Machado Peña recordó que el ayuntamiento mantiene estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, con el INM, que se encarga de verificar su condición migratoria.
En la sesión del consejo municipal de Seguridad Pública precisó de enero a septiembre de 2024 el municipio atendió 258 denuncias por extorsión.
En el mismo periodo de este año suman 190 casos, lo que representa una reducción de 26 por ciento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec añadió que 59 personas fueron detenidas luego de que se recibieron 215 denuncias anónimas sobre extorsión al número 089 y 21 llamadas de emergencia al 911.