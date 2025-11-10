Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 34

Ecatepec, Méx., Édgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito local alertó sobre una red de extranjeros vinculada a los préstamos “gota a gota” en el municipio. Reveló que en las últimas semanas 11 personas de otros países fueron presentadas ante juzgados cívicos y luego canalizadas al Instituto Nacional de Migración (INM), pues ha habido varios casos de “llamadas cruzadas”, donde los delincuentes, con engaños, obligaban a menores a salir de sus casas y después exigían dinero a sus familiares para regresarlos.

Machado Peña recordó que el ayuntamiento mantiene estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, con el INM, que se encarga de verificar su condición migratoria.