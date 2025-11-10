▲ Trabajos de rehabilitación del colector ribereño, el más grande de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como parte del plan de saneamiento integral del río Bravo. En la obra se utiliza tubería de concreto lo que prolongará su vida útil y garantizará un mejor servicio. Foto La Jornada

Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 34

Nuevo Laredo, Tamps., La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) informó que hay avances significativos en el saneamiento del río Bravo, gracias a los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Nuevo Laredo, los cuales registran un 85 por ciento de progreso.

Ramón Meza González, representante de la CILA en esta localidad fronteriza, explicó que las labores con miras a modernizar dichas instalaciones continúan, y se prevé que concluyan antes de 2026.

Señaló que ya se han instalado equipos electromecánicos, realizado obra civil y se dispuso el cableado eléctrico, lo que representa una renovación casi total del sitio.

“Esperamos concluir este año con la rehabilitación completa. Ya hay muchos equipos instalados y avances notables en la infraestructura. Esto ha beneficiado directamente la calidad del agua del río Bravo”, declaró.

Resaltó el arranque de nuevas tareas complementarias, como tres secciones del colector ribereño y dos del subcolector Donato Guerra, renovados por primera vez en 35 años.