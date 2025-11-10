Elio Henríquez

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Casi 3 mil habitantes de Oxchuc, único municipio de Chiapas que se rige por usos y costumbres, acordaron, a mano alzada, no permitir el regreso de una decena de ex alcaldes y políticos a quienes atribuyen desestabilizar y provocar la violencia que en una década dejó al menos 10 muertos, heridos, casas quemadas, desplazados y bloqueos carreteros.

Habitantes de esa demarcación tseltal, situada a 40 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, informaron que antier en la tarde tomaron dicho acuerdo en una asamblea que duró cinco horas y se realizó en la plaza central, con la asistencia de residentes de los 26 barrios.

Señalaron que en la lista de non gratos están los ex munícipes Norberto Sántiz y su esposa María Gloria Sánchez, Juan Encinos, Óscar Gómez, Valdemar Morales, Cecilia López, Rogelio Sántiz, Luis Sántiz y Hugo Gómez.

Asamblea “ríspida”

Comentaron que la asamblea fue “ríspida”, porque hubo pobladores a favor de que se les permitiera regresar a realizar activismo político.

Explicaron que la propuesta se llevó a la asamblea general de los 26 barrios porque Valdemar Morales negoció en días pasados con habitantes de Barrio Nuevo, donde tiene su casa, que le permitieran regresar a cambio de pagar más de 100 mil pesos.

Indicaron que habló con un delgado del barrio y los lugareños decidieron dejarlo entrar, “pero no es problema sólo de un barrio, sino de los 26” que integran la localidad.

“Luego se supo que Rogelio Sántiz, ex juez municipal y hermano del ex alcalde Norberto, quiso hacer lo mismo en su barrio Mukulakil, el más grande de todos, pero los residentes lo rechazaron”, aseguraron los vecinos.