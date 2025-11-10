Estados
Estados/Suspenden clases en Puebla, Hidalgo y Veracruz por el frente frío 13/
Suspenden clases en Puebla, Hidalgo y Veracruz por el frente frío 13
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 33

El frente frío 13, que según los pronósticos causará descenso brusco de la temperatura, obligaron a autoridades estatales e instituciones de educación superior a suspender para hoy actividades educativas en Puebla, Hidalgo y Veracruz.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) poblana informó que por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, hoy no habría clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, en las regiones Sierra Norte, Nororiental, valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y la zona Angelópolis.

En un comunicado, la SEP de Puebla destacó que con esta medida se pretende salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niños y adolescentes, quienes recibirán servicio educativo a distancia asesorados por 99 mil 453 docentes, que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar.

Prevén lluvias fuertes, vientos intensos y heladas

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que se cancelarían los trabajos presenciales en planteles de 34 municipios de la entidad donde se esperan lluvias fuertes, vientos intensos y posibles heladas, principalmente en los sectores Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua, para los cuales se emitió una alerta meteorológica preventiva.

Mientras, la Universidad Veracruzana informó que como disposición precautoria, se impartirían clases de forma virtual en las regiones Poza Rica-Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa. Agregó que la suspensión implica también a los servicios que presta el Sistema de Atención Integral a la Salud en Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el frente frío 13 causaría un marcado descenso de la temperatura en estados del norte, noreste, oriente y centro, además de ambiente de muy frío a gélido con heladas al amanecer en entidades de las mesas del norte y central.

Previó que el fenómeno se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, mientras la masa de aire ártica cubrirá gran parte del territorio nacional, a excepción del noroeste y occidente del país.

Yadira Llaven, La Jornada de Oriente, La Jornada Hidalgo e Iván Sánchez, corresponsal

 

