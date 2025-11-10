De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 33

El frente frío 13, que según los pronósticos causará descenso brusco de la temperatura, obligaron a autoridades estatales e instituciones de educación superior a suspender para hoy actividades educativas en Puebla, Hidalgo y Veracruz.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) poblana informó que por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, hoy no habría clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, en las regiones Sierra Norte, Nororiental, valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y la zona Angelópolis.

En un comunicado, la SEP de Puebla destacó que con esta medida se pretende salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niños y adolescentes, quienes recibirán servicio educativo a distancia asesorados por 99 mil 453 docentes, que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar.

Prevén lluvias fuertes, vientos intensos y heladas

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que se cancelarían los trabajos presenciales en planteles de 34 municipios de la entidad donde se esperan lluvias fuertes, vientos intensos y posibles heladas, principalmente en los sectores Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua, para los cuales se emitió una alerta meteorológica preventiva.