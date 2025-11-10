▲ A bordo de un tractor agrícola, la senadora Verónica Díaz Robles, acompaña al gobernador de Zacatecas, el morenista David Monreal Ávila, en la Expo Agro de Rancho Grande, efectuada en el municipio de Fresnillo a finales de octubre pasado. Foto La Jornada

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 33

Zacatecas, Zac., Para sacarle la vuelta a la prohibición de la dirigencia nacional de Morena del nepotismo en la designación de sus 17 candidatos a gubernaturas en igual número de entidades, que deberán renovarse en el país para 2027, los hermanos Ricardo y David Monreal Ávila, ex gobernador y mandatario en turno, respectivamente, postularán como aspirantes a la sucesión en Zacatecas a cuatro mujeres que pertenecen a sus círculos familiares o políticos.

Zacatecas enfrenta una sucesión adelantada, por la opaca administración que David Monreal encabeza en su quinto año de gestión, y cancelada la posibilidad de lanzar como abanderado por Morena a encabezar al Ejecutivo a su consanguíneo el senador Saúl Monreal, El Cachorro –como le gusta ser llamado por ser el menor de los 14 hermanos Monreal Ávila–, ahora el clan ha decidido cumplir con la premisa social y política que en sus dos recientes visitas al estado les recordó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Es el tiempo de las mujeres”.

En este contexto, entre las aspirantes se perfilan en primer lugar la actual senadora Verónica Díaz Robles, a quien David ha promovido públicamente en múltiples eventos gubernamentales, como el del 25 de octubre pasado en la comunidad Rancho Grande del municipio de Fresnillo, donde ambos encabezaron la Expo Feria Agropecuaria, evento que reunió a agricultores y ganaderos de 27 municipios de la entidad.

Ese día se informó, en un comunicado oficial, que se ofrecieron a los labriegos asistentes “subsidios de hasta 100 mil pesos para maquinaria agrícola, hasta 25 mil pesos para adquisición de sementales y abejas reina, así como un apoyo directo de 250 mil pesos para la compra de tractores nuevos”. Además, se rifó un tractor agrícola entre quienes acudieron.

Verónica Díaz está casada con el ingeniero Luis Monreal Ávila, con quien procreó dos hijos, y ahora se ha convertido en el “rostro del cambio”, como el propio David la ha llamado en eventos públicos. Díaz Robles fue dos ocasiones consecutivas la coordinadora de campaña electoral por la gubernatura de David, en 2016 y luego en 2021.

Posteriormente, al ganar la elección y asumir en 2021 la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, David la promovió para que ella fuera delegada de programas federales del Bienestar en Zacatecas, y en 2024 la respaldó para hacerla candidata al Senado de la República por Morena, cargo que ahora ostenta.

La diputada federal Julia Olguín, entre las aspirantes

En segunda posición estaría la diputada federal morenista Julia Olguín Serna, quien el 24 de octubre anterior fue designada secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), en un acto al que asistió el líder nacional de ese sindicato, Pedro Haces Barba.