El director de En el camino, David Pablos, durante un conversatorio en el Festival de Cine de Tijuana.

Tijuana, BC., El director David Pablos (Tijuana, 1983) quería que en la primera escena de En el camino el trailero que conduce por una carretera de Chihuahua fuera escuchando El Noa Noa, la icónica pieza de Juan Gabriel, pero el costo de los derechos era impagable para la producción. Este dato fue parte de la información que compartió con el público y decenas de estudiantes que acudieron al Festival de Cine Tijuana.

Pablos, que nació y vivió hasta los 18 años en Playas de Tijuana, donde se desarrollan las actividades del festival– explicó en conversatorios, una clase magistral y el encuentro con el público cómo se hizo su más reciente cinta, ganadora como Mejor Película en la sección Horizontes del Festival de Venecia.

Los actores Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, que lo acompañaron durante su encuentro con el público, son los protagonistas de la historia de amor de En el camino, en cuyas tomas la cámara está casi siempre pegada a sus rostros, sus cuerpos, en una cabina de tráiler.

La fotógrafa Ximena Amann, quien juega magistralmente con la oscuridad y la luz opaca del otoño norteño, compartió las dificultades de grabar en un espacio tan reducido, y también se habló del trabajo de quien diseñó la cabina con todos los adornos y las luces de uno de esos miles de monstruos iluminados con foquitos que corren por las largas rectas de esta región del país.

El multipremiado director dijo una y otra vez que cuando se llega al set todo debe estar perfectamente pensado, estructurado y resuelto el para poder afrontar los imponderables. La cadencia de la película, el color, el guión, todo debe estar muy claro en la cabeza del director. Recordó que cuando terminó de estudiar en el Centro de Capacitación Cinematográfica se fue a la Universidad de Columbia, en Nueva York, porque sentía que necesitaba saber afinar un guion.