▲ El director chino Weiyang Li conversa con los actores Julia Klinestiver y Zachary Shadrin en el set de la serie vertical Love Through All Seasons, en el castillo Wrensmoor de Alhambra, California. Foto Afp

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 7

Los Ángeles., En un falso castillo ubicado en la cima de una colina de Los Ángeles, un pequeño equipo de filmación se apiña en un dormitorio y graba una escena sexual bajo la atenta mirada de su productor chino.

Bienvenidos al fascinante mundo de las series verticales, una industria de varios miles de millones de dólares que ha revolucionado Hollywood en sólo dos años. La clave: ficciones generadas por algoritmos, diseñadas para ser vistas en un teléfono inteligente en adictivos episodios de 60 segundos.

Son como “telenovelas con cocaína”, afirma el productor francotaiwanés Vincent Wang.

Con sus tramas sobre hombres lobo o multimillonarios, presupuestos de apenas unos cientos de miles de dólares y calendarios de rodaje ultrarreducidos, este formato está transformando –y, según algunos, salvando– un sector en crisis.

“En 30 días podemos montar una serie. Hollywood tarda dos años”, comenta Wang. “¿Quién representa el futuro?”

Surgidas en China en la década de 2010, inicialmente grabadas por aficionados y compartidas en TikTok, las series verticales atrajeron rápidamente a grandes compañías, seducidas por su potencial viral y su bajo costo.

Ahora representan una industria de 8 mil millones de dólares.

En Estados Unidos, el género está dominado por plataformas con sede en Asia, como ReelShort, DramaBox y FlareFlow, que contrataron a cineastas y actores que estaban desempleados debido a los constantes recortes presupuestarios de Hollywood.

“Esto es el futuro”, asegura el actor Zachary Shadrin, en diálogo con la Afp durante el rodaje de Love Through All Seasons.

Relaciones tóxicas

Como muchos de sus colegas de Los Ángeles, al principio Shadrin se mostró escéptico.

Las series verticales tienen mala fama debido al ritmo frenético de rodaje, que a veces se completa en cinco días, pero también por su obsesión con las relaciones abusivas y los protagonistas masculinos violentos.

“Me parece tóxico”, dice el actor. Sin embargo, aceptó protagonizar Love Through All Seasons en FlareFlow, una comedia romántica “tierna” sobre relaciones entre personas de muy distintas edades.

“No es algo que haya visto a menudo en este formato”, manifiesta, y añade que espera que la calidad de los guiones mejore.