▲ Chappell Roan presentó a Cyndi Lauper (derecha) en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll. Foto tomada la cuenta de X de Chappell Roan

Ap

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 7

Los Ángeles., Cyndi Lauper convirtió la canción True Colors en un llamado desafiante al coraje, y la música de Outkast, Soundgarden y The White Stripes provocó olas de emoción el sábado por la noche en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Lauper cantó Time After Time junto con Raye, Avril Lavigne se le unió para interpretar Girls Just Want to Have Fun, acompañadas por una banda compuesta únicamente por mujeres que incluyó a Gina Schock de los Go-Go’s.

Chappell Roan, quien presentó a Lauper, aseguró que la cantante redefinió cómo podía lucir, sonar y cantar una estrella del pop.

Durante su discurso, Lauper dijo: “sé que me apoyo en los hombros de las mujeres de la industria que vinieron antes que yo. Y mis hombros son lo suficientemente anchos como para que las mujeres que vienen después de mí se apoyen en los míos”.

El poder de las mujeres en la música se destacó con fuerza por la tarde en el Peacock Theater de Los Ángeles durante la inducción de Salt-N-Pepa. “Esto es para cada mujer que tomó un micrófono cuando le dijeron que no podía”, mencionó Cheryl Salt James en un apasionado discurso.

Andre 3000, integrante del dúo Outkast, dio un largo y divertido discurso. “¡Estoy improvisando, todos!”, externó el músico. Terminó en lágrimas cuando habló sobre sus comienzos en un sótano “mazmorra” en Atlanta a principios de los 90.

En el segmento dedicado a Soundgarden, durante el discurso de inducción realizado por Jim Carrey, el actor y gran fanático de la banda parecía contener las lágrimas mientras hablaba sobre Cornell, quien se suicidó en 2017. “Cuando mirabas a sus ojos, era como si la eternidad te devolviera la mirada. Por siempre, su voz seguirá iluminando el éter como una bobina de Tesla”, expresó Carrey.

Cada uno de los integrantes del grupo, todos grandes padrinos de la escena grunge de Seattle, rindieron su propio homenaje entre lágrimas.