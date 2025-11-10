Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 7
Los Ángeles., Cyndi Lauper convirtió la canción True Colors en un llamado desafiante al coraje, y la música de Outkast, Soundgarden y The White Stripes provocó olas de emoción el sábado por la noche en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll.
Lauper cantó Time After Time junto con Raye, Avril Lavigne se le unió para interpretar Girls Just Want to Have Fun, acompañadas por una banda compuesta únicamente por mujeres que incluyó a Gina Schock de los Go-Go’s.
Chappell Roan, quien presentó a Lauper, aseguró que la cantante redefinió cómo podía lucir, sonar y cantar una estrella del pop.
Durante su discurso, Lauper dijo: “sé que me apoyo en los hombros de las mujeres de la industria que vinieron antes que yo. Y mis hombros son lo suficientemente anchos como para que las mujeres que vienen después de mí se apoyen en los míos”.
El poder de las mujeres en la música se destacó con fuerza por la tarde en el Peacock Theater de Los Ángeles durante la inducción de Salt-N-Pepa. “Esto es para cada mujer que tomó un micrófono cuando le dijeron que no podía”, mencionó Cheryl Salt James en un apasionado discurso.
Andre 3000, integrante del dúo Outkast, dio un largo y divertido discurso. “¡Estoy improvisando, todos!”, externó el músico. Terminó en lágrimas cuando habló sobre sus comienzos en un sótano “mazmorra” en Atlanta a principios de los 90.
En el segmento dedicado a Soundgarden, durante el discurso de inducción realizado por Jim Carrey, el actor y gran fanático de la banda parecía contener las lágrimas mientras hablaba sobre Cornell, quien se suicidó en 2017. “Cuando mirabas a sus ojos, era como si la eternidad te devolviera la mirada. Por siempre, su voz seguirá iluminando el éter como una bobina de Tesla”, expresó Carrey.
Cada uno de los integrantes del grupo, todos grandes padrinos de la escena grunge de Seattle, rindieron su propio homenaje entre lágrimas.
Una de las hijas de Cornell, Lilian, habló mientras otra, Toni, cantaba una versión silenciosa de la canción Fell on Black Days.
El bajista Hiro Yamamoto fue uno de los pocos que abordaron la política desde el escenario. “Gracias a mis padres, cuya historia es la de ciudadanos estadunidenses que fueron detenidos y enviados a campos de concentración sólo por ser japoneses durante la Segunda Guerra Mundial”, señaló Yamamoto ante algunos de los mayores aplausos de la noche.
La reunión de The White Stripes que algunos seguidores esperaban no ocurrió. Su inducción fue, de todos modos, uno de los momentos destacados de la noche. Twenty One Pilots hicieron estallar al público con una versión del himno del dúo que sacude estadios, Seven Nation Army, Olivia Rodrigo y Feist ofrecieron una versión acústica de We’re Gonna Be Friends.
Iggy Pop fue el encargado de dirigir el discurso y comenzó liderando al público en un coro de Seven Nation Army y luego recordó sus pensamientos al conocerlos. “Chicos lindos, van a llegar lejos y así lo hicieron”, comentó Pop.
La baterista Meg White, quien ha llevado una vida casi completamente privada desde que la banda se separó en 2011, no asistió a la ceremonia.
Stevie Wonder dirigió un homenaje lleno de ritmo y espectáculo al fallecido el pasado junio Sly Stone y estuvo acompañado por Questlove, Leon Thomas, Maxwell, Beck y Flea, de los Red Hot Chili Peppers, quienes interpretaron los éxitos de Sly and the Family Stone: Dance to the Music, Everyday People y Thank You.
Brian Wilson, quien falleció dos días después que Stone, recibió su propio homenaje de Elton John, quien subió al escenario para cantar God Only Knows de los Beach Boys.
Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, indujo a Bad Company, llamando al grupo británico fundado por Paul Rodgers y Mick Ralphs en 1973 “leyendas del rock clásico”.