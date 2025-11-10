▲ El mariachi transmitió en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México sus “valores, historia y una mezcla única de sentimientos”. Foto Roberto García Ortiz

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 6

Luego de cinco días de vibrantes actividades, la cantante Majo Aguilar clausuró el segundo Congreso Mundial del Mariachi, considerado la fiesta musical más colorida del folclor mexicano, en el Zócalo, donde apenas la noche anterior se proyectó el histórico concierto de Juan Gabriel que realizó en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

El evento masivo, en el corazón del Centro Histórico, que se vistió con los colores patrios, comenzó luego de las 15 horas con el alegre baile y danza del ballet tradicional y música de huapango que puso el ambiente a tono de una soleada tarde dominical.

Con la conducción de Claudia Sierra, Marco Antonio Lugo y Gustavo Alvite, se propagaron los halagos al protagonista del congreso: el mariachi, reconocido como símbolo de identidad mexicana alrededor del mundo.

En la histórica plaza, entre vistosos trajes de charro y canto, resonaron las guitarras, vihuelas, violines, guitarrones, trompetas y arpas, “instrumentos que cuando se unen y armonizan es para conquistar corazones”.

Con una trayectoria dedicada a dignificar la música mexicana, apareció el Internacional Mariachi Puebla, agrupación que hizo vibrar y llenó de gozo a los presentes con sus acordes de la música tradicional. Boleros, baladas y sones ofrecieron momentos para recordar y volver a vivir, como lo demostraron los asistentes que entonaron con gran emoción los temas románticos, con especial énfasis en Palabras tristes, himno al desamor que hizo famoso Los Yonic’s; Lástima que seas ajena, Acá entre nos, De qué manera te olvido, Volver, volver y La ley del Monte hicieron recordar la voz del inolvidable Charro de Huentitán, Vicente Fernández.

El Mariachi México de Pepe Villa, fundado en 1953, que ha llevado el alma de México a varios países, fue la segunda agrupación que apareció en el escenario y recibió nutridos aplausos, incluso antes de interpretar su repertorio, el cual tuvo momentos épicos y con el porrurí del Bajío y polkas cautivó a los cientos de asistentes.

Llegó el turno del jalisciense Mariachi Corona, de gran tradición desde 1955, que también “dieron amor y no tormento” y rindieron tributo a Lucha Villa.