Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 28
Pekín. China anunció ayer la suspensión de una prohibición para exportar a Estados Unidos los metales raros galio, antimonio y germanio, en una nueva señal de distensión entre los dos países.
Esta regulación, que bloqueaba la exportación de esos metales raros, componentes críticos de los semiconductores, queda suspendida “hasta el 27 de noviembre de 2026”, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.
Las restricciones, adoptadas en diciembre de 2024, estaban dirigidas a los bienes denominados “de doble uso”, con fines civiles y militares.
El veto estipulaba que “en principio, la exportación a Estados Unidos de productos de doble uso relacionados con el galio, el germanio, el antimonio y los materiales superduros no estará autorizada”.
Sin embargo, el ministerio de Comercio chino no indicó si a partir de ahora se concederían autorizaciones, ni en qué volumen.
La medida es una nueva señal de buena voluntad por parte de Pekín tras el encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, el 30 de octubre en Corea del Sur.
Ese encuentro permitió disipar meses de tensiones que han afectado a la economía mundial.
Por otro lado, la deflación de los costos al productor en China se redujo en octubre y los precios al consumidor volvieron a terreno positivo, reportaron la autoridades de la nación asiática ayer, mientras el gobierno intensifica esfuerzos para frenar el exceso de capacidad y la competencia feroz entre empresas.
A pesar de la mejora de las cifras principales, los analistas advierten que las presiones deflacionarias no han terminado.