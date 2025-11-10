Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 28

Pekín. China anunció ayer la suspensión de una prohibición para exportar a Estados Unidos los metales raros galio, antimonio y germanio, en una nueva señal de distensión entre los dos países.

Esta regulación, que bloqueaba la exportación de esos metales raros, componentes críticos de los semiconductores, queda suspendida “hasta el 27 de noviembre de 2026”, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

Las restricciones, adoptadas en diciembre de 2024, estaban dirigidas a los bienes denominados “de doble uso”, con fines civiles y militares.

El veto estipulaba que “en principio, la exportación a Estados Unidos de productos de doble uso relacionados con el galio, el germanio, el antimonio y los materiales superduros no estará autorizada”.

Sin embargo, el ministerio de Comercio chino no indicó si a partir de ahora se concederían autorizaciones, ni en qué volumen.