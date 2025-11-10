Afp, Ap, Europa Press y Reuters

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 28

Washington. El Senado de Estados Unidos alcanzó anoche un acuerdo preliminar para terminar con el cierre de gobierno que entró en su día 40 y obligó a paralizar numerosos servicios públicos.

Los legisladores republicanos del presidente Donald Trump y los demócratas de la oposición acordaron dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales, indicaron CNN y Fox News.

“Parece que estamos cerca de terminar con el cierre (del gobiermo)”, destacó el presidente Donald Trump al llegar a la Casa Blanca.

En esta parálisis presupuestaria, que ya es la más larga de la historia y que comenzó el pasado 1º de octubre, es la decimoquinta vez que los legisladores intentan concretar un acuerdo que permita dar por terminado el congelamiento.

La medida legislativa superó rápidamente una votación de procedimiento en el Senado, aparentemente con el apoyo suficiente de los demócratas. Si la Cámara de Representantes también avala el proyecto de ley, el texto será presentado al presidente para su promulgación, un proceso que podría tardar días.

El acuerdo preliminar plantea una futura votación sobre la extensión de los subsidios ampliados del programa de asistencia sanitaria. Dicha votación tendría lugar en diciembre. Además, el proyecto de ley debe restaurar el financiamiento del Programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria, que ayuda a más de 42 millones de estadunidenses de bajos ingresos a pagar por sus alimentos.