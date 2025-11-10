L

a tecnología y la innovación se consideran como las fuentes primarias del progreso económico. Como apunta Joel Mokyr, reciente Nobel, también han generado una ansiedad cultural a lo largo de la historia. La tecnología, dice, se ha representado en diversas ocasiones como algo extraño, incomprensible, poderoso, amenazante y hasta posiblemente incontrolable.

El asunto se asocia con el efecto del progreso tecnológico en la sustitución del trabajo por las máquinas, lo que provoca el desempleo tecnológico, con sus diversas consecuencias y, además, la inquietud asociada con las implicaciones morales del proceso tecnológico sobre el bienestar humano.

Hoy, presenciamos un fenómeno de rápido y amplio cambio tecnológico, asociado con lo que genéricamente se denomina como inteligencia artificial (IA) y que provoca el entusiasmo, en ocasiones desbocado, de una parte, y la incertidumbre y temor de otra.

De lo que se trata es del potencial de la IA para avanzar el nivel de vida de las personas, cuestión que suele expresarse desde un criterio económico como los cambios en el producto interno bruto per cápita a lo largo del tiempo.

En un artículo publicado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas, esto se plantea a partir del señalamiento de que, entre 1870 y 2024, los niveles de vida han crecido de modo relativamente constante; un proceso derivado fundamentalmente de los incrementos de la productividad. Este fenómeno se asocia con la destrucción y la creación de puestos de trabajo.

Una línea de la discusión se ha planteado en términos del impacto que podría tener la IA. ¿Será similar al observado históricamente y elevará las condiciones del bienestar general? O bien, provocará un entorno más extremo, lo que se relaciona incluso con la noción de una “singularidad tecnológica”.

Atendamos brevemente a este escenario por las disyuntivas extremas que ofrece. Remite a la posibilidad de que la IA sobrepase a la inteligencia humana y conduzca a un rápido e impredecible cambio en la economía y la sociedad. Esto derivaría en diversos entornos en los que las máquinas incrementan la capacidad productiva hasta el punto de reducir de modo significativo el problema de la escasez. El otro extremo, cercano aún por ahora a la ciencia ficción, llevaría a la extinción humana.

La empresa tecnológica IBM describe el fenómeno de la singularidad como “un escenario teórico en el que el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, culminando en un profundo e impredecible cambio en la civilización humana”. Reconoce que, en teoría, la emergencia de la IA pudiese sobrepasar las capacidades cognitivas de los humanos y mejorarse de manera autónoma.