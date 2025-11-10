Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 26

La precariedad laboral en México se ha agudizado en lo que va de 2025, pues a medida que se pierden empleos con prestaciones, crecen más aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura patronal reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al comparar el periodo enero-septiembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, la población ocupada con prestaciones (sin considerar el acceso a las instituciones de salud) cayó en un millón de personas; mientras las que tuvieron un trabajo en lo que va del año sin prestaciones han aumentado en 1.43 millones.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta el Inegi, el descenso del número de trabajadores con prestaciones de ley para un lapso enero-septiembre es el más alto desde 2020, año en el que el mercado laboral y la economía se hundieron por los efectos de la pandemia de coronavirus.

A la par, la ENOE reporta que los empleados sin acceso a servicios de salud sumaron 17.79 millones al cierre de septiembre, lo que representó un tercio de la población ocupada (60.2 millones asalariados), tanto en el sector formal como en el informal.

La población ocupada sin acceso a servicios de salud resultó en septiembre la más alta desde 2005, año en el que comienzan los registros del Inegi; toda vez que en los primeros nueve meses del año se incorporaron al mercado laboral 786 mil 22 personas bajo esta condición.