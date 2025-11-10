▲ Las transferencias de dinero desde el exterior son claves para las finanzas familiares de medio millón de mexicanos. Foto La Jornada

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 25

Desde varias entidades de Estados Unidos, históricamente caracterizadas por ser refugios de migrantes mexicanos, han disminuido en promedio 5.2 por ciento las remesas hacia México, en gran medida, de acuerdo con analistas, a consecuencia de las políticas antimigrantes que ha llevado a cabo el presidente estadunidense, Donald Trump, en su segundo mandato frente a la mayor potencia económica del mundo.

Datos del Banco de México (BdeM) revelan que entre enero y septiembre del año en curso, seis de los ocho estados de Estados Unidos desde donde llegan más transferencias a las familias mexicanas registran decrementos anuales, lo que se refleja en la racha de seis meses consecutivos con disminuciones en el flujo total que ingresa al país.

California es el principal destino para los mexicanos en Estados Unidos; alberga a más de 35 por ciento de ellos, que se concentran principalmente en el condado de Los Ángeles. Este factor es determinante en la cifra de 13 mil 918 millones de dólares que se enviaron de ese estado a México en los primeros nueve meses del año.

Con ese monto, California aún es como el principal emisor de remesas hacia el país, aunque estos flujos cayeron 9 por ciento frente al periodo de enero a septiembre de 2024.

En segundo lugar de importancia está Texas, con 6 mil 504 millones de dólares entre enero y septiembre de este año; reporta así una caída de 3 por ciento frente 6 mil 679 millones de igual lapso de 2024.

En los primeros nueve meses del año pasado, el tercer estado estadunidense en monto de remesas a México era Colorado, cuya capital y ciudad más poblada es Denver, con mil 873 millones de dólares; sin embargo, en el marco del regreso de Trump a la Casa Blanca, Denver cayó al octavo sitio en el asunto analizado, pues hasta septiembre de 2025 las transferencias familiares desde ese país pasaron a mil 202 millones de dólares: un desplome de 36 por ciento.