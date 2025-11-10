Julio Gutiérrez

Entre enero y septiembre, el conjunto de bancos privados que operan en México, en su mayoría controlados por consorcios extranjeros, obtuvo ganancias que sumaron 226 mil 75 millones de pesos, el mayor monto del que hay registro para un periodo similar, de acuerdo con las cifras más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En términos nominales –sin descontar la inflación del periodo– las utilidades de estas instituciones aumentaron 1.5 por ciento si se compara con los 222 mil 613 millones de los primeros nueve meses de 2024; no obstante, en términos reales, ya tomando en cuenta la pérdida de poder adquisitivo, la caída fue de 2.12 por ciento.

Los resultados se presentan luego de dos años en los que la banca reportó crecimientos sin precedente en la generación de ganancias, impulsados por las altas tasas de interés.

En 2024, las utilidades de los bancos crecían a un ritmo de 3.6 por ciento en términos reales de enero a septiembre, mientras en igual periodo de 2023, con la tasa de referencia del banco central en su nivel máximo (de 11.25), el incremento era de 12.25 por ciento.

Ahora, con el Banco de México (BdeM) en pleno ciclo de recortes al objetivo, los resultados son otros.

Concentración del mercado

De acuerdo con la información disponible, BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa –siete de los bancos de importancia sistémica, cuya quiebra pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero– en conjunto obtuvieron ganancias por 173 mil 830 millones de pesos.

La cifra resulta 6.1 por ciento menor en términos reales si se compara con los 178 mil 578 millones de pesos reportados por esas siete firmas de enero a septiembre de 2024.