Defensiva guio triunfo de Cargadores sobre Acereros
▲ El mariscal de campo de Pittsburgh, Aaron Rodgers, tuvo una noche para el olvido, ya que fue interceptado en dos ocasiones y capturado tres veces en la derrota de su equipo 25-10 ante Los Ángeles.Foto Ap
 
Lunes 10 de noviembre de 2025, p. a43

Los Cargadores de Los Ángeles se impusieron 25-10 a los Acereros de Pittsburgh en el partido que se disputó en el SoFi Stadium, gracias a una destacada actuación de su defensiva, que neutralizó el ataque comandado por el mariscal de campo Aaron Rodgers. Justin Herbert, de los Cargadores, lanzó a las diagonales con su receptor Ladd McConkey y registró un total de 220 yardas por pase. La otra anotación llegó gracias a un acarreo del corredor Kimani Vidal.

La noche fue una pesadilla para Rodgers, quien fue interceptado en dos ocasiones y capturado tres veces. El veterano solamente conectó un envío a zona roja con su receptor Roman Wilson y registró 161 yardas aéreas. Con este resultado, los Cargadores (6-3) se mantienen en la pelea por la cima de la División Oeste de la Conferencia Americana.

