San Pedro Garza García, NL., Dos líneas nuevas del Metro además de zonas recreativas como el Parque del Agua, así como un nuevo vuelo que conectará de manera directa a Monterrey y París, fueron los avances en obra pública que tendrá Nuevo León a la llegada de la Copa del Mundo 2026.
Así lo destacó el gobernador Samuel García Sepúlveda durante su cuarto Informe de gobierno en donde además señaló que se van a estar recibiendo hasta 120 mil personas durante el Fan Fest que se celebrará en el Parque Fundidora.
“Hoy anunciamos nuevo vuelo directo a París. Ya tenemos Madrid, París, Tokio, Corea del Sur, Panamá, Colombia. Todas las sedes de Estados Unidos y Canadá ya tienen vuelo directo a Monterrey”, señaló.
Respecto a las obras que están realizando para la llegada del Mundial FIFA 2026, destacó la ampliación de 100 hectáreas del Parque Fundidora, así como la creación de las dos nuevas líneas del Metro.
Estas líneas corresponden a la 4 y 6 de Metrorrey, en donde una de ellas conectará con el Aeropuerto Internacional de Monterrey directamente a los centros turísticos del área metropolitana, la zona hotelera y a la sede de los juegos del Mundial, el estadio BBVA, la casa del Club Rayados de Monterrey.
Línea 6, la más extensa
Respecto a la construcción de estas líneas, ambas suman hasta 35 kilómetros de largo, en donde la línea 6 se convertirá en la más larga del continente.
Entre las obras y acciones que se están realizando de cara al Mundial, son el acceso a Pueblos Mágicos de Nuevo León como Terán, Zaragoza y Santiago; recintos museográficos como el Museo de Historia Mexicana o La Milarca; la renovación del Arco de la Independencia, además de la creación de nuevos espacios turísticos como el Nuevo Parque del Agua y la Torre Rice, el rascacielos más grande de Latinoamérica que está en proceso de construcción.
“Hoy aprovecho este momento para pedir a todos los actores políticos altura de miras, tenemos que sacar nuestra mejor versión, el mejor presupuesto, las mejores obras y proyectos juntos”, concluyó García Sepúlveda en su cuarto Informe de gobierno.