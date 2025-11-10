Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. a12

San Pedro Garza García, NL., Dos líneas nuevas del Metro además de zonas recreativas como el Parque del Agua, así como un nuevo vuelo que conectará de manera directa a Monterrey y París, fueron los avances en obra pública que tendrá Nuevo León a la llegada de la Copa del Mundo 2026.

Así lo destacó el gobernador Samuel García Sepúlveda durante su cuarto Informe de gobierno en donde además señaló que se van a estar recibiendo hasta 120 mil personas durante el Fan Fest que se celebrará en el Parque Fundidora.

“Hoy anunciamos nuevo vuelo directo a París. Ya tenemos Madrid, París, Tokio, Corea del Sur, Panamá, Colombia. Todas las sedes de Estados Unidos y Canadá ya tienen vuelo directo a Monterrey”, señaló.

Respecto a las obras que están realizando para la llegada del Mundial FIFA 2026, destacó la ampliación de 100 hectáreas del Parque Fundidora, así como la creación de las dos nuevas líneas del Metro.

Estas líneas corresponden a la 4 y 6 de Metrorrey, en donde una de ellas conectará con el Aeropuerto Internacional de Monterrey directamente a los centros turísticos del área metropolitana, la zona hotelera y a la sede de los juegos del Mundial, el estadio BBVA, la casa del Club Rayados de Monterrey.