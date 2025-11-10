Erendira Palma Hernández

Lunes 10 de noviembre de 2025

El América y Tigres siguen en la contienda por el cetro de la Liga Mx Femenil al avanzar a las semifinales del Torneo Apertura 2025 luego de eliminar a sus respectivos rivales, Monterrey y Bravas de Ciudad Juárez.

Las Águilas, que se quedaron con el subcampeonato en la temporada pasada, lanzaron un contundente mensaje al golear con un doblete de Scarlett Camberos por 5-0 a Monterrey, que terminó con nueve jugadoras, en el encuentro de vuelta para conseguir su pase con un marcador global de 6-1. Fue la peor derrota de las Rayadas en su historia en liguilla.

Las Rayadas sufrieron durante todo el encuentro en el estadio Ciudad de los Deportes; primero por la baja de Lourdes Bosch, quien salió lesionada de un hombro, y después por las expulsiones de Karol Bernal (13) y Daniel Monroy (49).

Si bien el encuentro había comenzado de manera equilibrada, la expulsión de Bernal fue clave para que las Rayadas perdieran el rumbo en la cancha, mientras que las americanistas aprovecharon los yerros del rival y aseguraron el boleto antes del medio tiempo.

Scarlett Camberos sacudió primero las redes al minuto 27 con un penal, un gol que también impulsó el ánimo de su equipo para acelerar en la ofensiva. Fue entonces cuando Kiana Palacios aumentó la cuenta al 40 con un tiro desde dentro del área en un jugada prefabricada