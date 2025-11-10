Lunes 10 de noviembre de 2025, p. a12
El América y Tigres siguen en la contienda por el cetro de la Liga Mx Femenil al avanzar a las semifinales del Torneo Apertura 2025 luego de eliminar a sus respectivos rivales, Monterrey y Bravas de Ciudad Juárez.
Las Águilas, que se quedaron con el subcampeonato en la temporada pasada, lanzaron un contundente mensaje al golear con un doblete de Scarlett Camberos por 5-0 a Monterrey, que terminó con nueve jugadoras, en el encuentro de vuelta para conseguir su pase con un marcador global de 6-1. Fue la peor derrota de las Rayadas en su historia en liguilla.
Las Rayadas sufrieron durante todo el encuentro en el estadio Ciudad de los Deportes; primero por la baja de Lourdes Bosch, quien salió lesionada de un hombro, y después por las expulsiones de Karol Bernal (13) y Daniel Monroy (49).
Si bien el encuentro había comenzado de manera equilibrada, la expulsión de Bernal fue clave para que las Rayadas perdieran el rumbo en la cancha, mientras que las americanistas aprovecharon los yerros del rival y aseguraron el boleto antes del medio tiempo.
Scarlett Camberos sacudió primero las redes al minuto 27 con un penal, un gol que también impulsó el ánimo de su equipo para acelerar en la ofensiva. Fue entonces cuando Kiana Palacios aumentó la cuenta al 40 con un tiro desde dentro del área en un jugada prefabricada
El gol que prácticamente aseguraba el pase llegó al límite del primer tiempo (45+2), cuando las Águilas rompieron a la defensa rival para que Camberos recibiera un pase dentro del área y definiera a bocajarro al 45+2. Después vendrían los tantos de Bruna Vilamala (65) y Alondra Camarillas (89) que cerrarían el marcador.
El complemento sólo fueron minutos de angustia para las regiomontanas, sobre todo después de que Daniela Monroy recibió una segunda tarjeta amarilla y dijo adiós al partido.
Con una de sus actuaciones más discretas, el hexacampeón Tigres consiguió el pase al empatar sin goles con Bravas de Ciudad Juárez y verse beneficiado por la victoria 1-0 que obtuvo en el encuentro de ida.
La derrota es más dolorosa para las Bravas debido a que es el cuarto torneo consecutivo en el cual quedan eliminadas en la serie de los cuartos de final. En contraste, Tigres buscará ahora el séptimo cetro en esta categoría.
Aun cuando las felinas culminaron la fase regular como líderes, ahora su ofensiva considerada como una de las más peligrosas con Stephany Mayor y la campeona del mundo Jennifer Hermoso, no logró superar a la defensa de las Bravas. Así, el duelo culminó sin goles, aunque el empate le daba el boleto a las Amazonas.