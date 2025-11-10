Lunes 10 de noviembre de 2025, p. a12
Kevin Mier camina con un solo pie, ayudado por un par de muletas y médicos de Cruz Azul que analizan el estado de su espinilla derecha, preocupados por una posible fractura en la tibia, luego de la violenta entrada que recibió el portero colombiano de parte del panameño Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas.
La directiva del club cementero recibió el resultado de los estudios realizados en Puebla. Al confirmarse la rotura del hueso, presentará ante la Comisión Disciplinaria una solicitud formal para que el centroamericano no participe en ninguna fase de la liguilla y sea inhabilitado.
Carrasquilla ofreció disculpas al finalizar el partido en el estadio Cuauhtémoc, aunque a la vez justificó el criterio del silbante Fernando Hernández, cuestionado por sólo mostrarle la tarjeta amarilla, incluso después de utilizar el VAR. “Quiero ofrecer una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, sino cortar la jugada. El árbitro al final tomó esa decisión, porque sabe que no fui con mala intención. Él me terminó pegando”, explicó el centroamericano, a quien varios elementos de La Máquina –entre ellos, el capitán Ignacio Rivero– buscaron para reclamar su fuerza excesiva.
Mier no sólo quedó fuera de la liguilla, sino que también se perderá la Copa Intercontinental, torneo en el que Cruz Azul enfrentará en diciembre al campeón de la Copa Libertadores, en el denominado Derbi de las Américas, y su participación en la Copa del Mundo 2026 con Colombia está desde ahora en riesgo. Andrés Gudiño, segundo portero en el plantel celeste, será el encargado de defender su posición en los cuartos de final de la Liga contra el Guadalajara.
“Si como árbitro no tienes la capacidad técnica para evaluar que esta jugada es expulsión, aún viéndola en el monitor del VAR, no tienes nada que hacer en primera división. Hernández es un peligro para los equipos y la Comisión de Árbitros”, sostiene el ex juez central, Francisco Chacón, en referencia al trabajo de su colega y la decisión que mantuvo a pesar de revisar la entrada con ayuda de un monitor de televisión. “Ojalá que (Horacio) Elizondo –director técnico de la Comisión– salga a dar la cara, que muestre los audios de la jugada y nos diga por qué no es roja”.
En el análisis de la jugada de la lesión, en la que Mier intentó despejar el balón y Carrasquilla barrió con los tachones arriba, impactando sin pelota en su espinilla derecha, produce las mismas opiniones en otros referentes del gremio arbitral. “No era de roja, sino de Ministerio Público”, ironiza el ex silbante Eduardo Brizio ante la gravedad del golpe, todavía incrédulo por la falta de rigor que hubo entre Hernández y César Ramos Palazuelos, encargado del VAR, para modificar la sanción.
Mientras el arquero colombiano estará fuera varios meses, la directiva de Cruz Azul reúne diferentes pruebas para presentar ante la Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión Disciplinaria, una queja formal por el arbitraje de Fernando Hernández y el pedido de inhabilitación de Carrasquilla.
En otros resultados, el Pachuca cerró con una derrota por 1-0 ante el Santos en el torneo regular. Los Tuzos se ubicaron en el lugar noveno y se medirá ante Pumas en el repechaje.