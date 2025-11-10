▲ La participación del portero colombiano con su selección en el Mundial del próximo año está en duda. Foto @cruzazul

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. a12

Kevin Mier camina con un solo pie, ayudado por un par de muletas y médicos de Cruz Azul que analizan el estado de su espinilla derecha, preocupados por una posible fractura en la tibia, luego de la violenta entrada que recibió el portero colombiano de parte del panameño Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas.

La directiva del club cementero recibió el resultado de los estudios realizados en Puebla. Al confirmarse la rotura del hueso, presentará ante la Comisión Disciplinaria una solicitud formal para que el centroamericano no participe en ninguna fase de la liguilla y sea inhabilitado.

Carrasquilla ofreció disculpas al finalizar el partido en el estadio Cuauhtémoc, aunque a la vez justificó el criterio del silbante Fernando Hernández, cuestionado por sólo mostrarle la tarjeta amarilla, incluso después de utilizar el VAR. “Quiero ofrecer una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, sino cortar la jugada. El árbitro al final tomó esa decisión, porque sabe que no fui con mala intención. Él me terminó pegando”, explicó el centroamericano, a quien varios elementos de La Máquina –entre ellos, el capitán Ignacio Rivero– buscaron para reclamar su fuerza excesiva.

Mier no sólo quedó fuera de la liguilla, sino que también se perderá la Copa Intercontinental, torneo en el que Cruz Azul enfrentará en diciembre al campeón de la Copa Libertadores, en el denominado Derbi de las Américas, y su participación en la Copa del Mundo 2026 con Colombia está desde ahora en riesgo. Andrés Gudiño, segundo portero en el plantel celeste, será el encargado de defender su posición en los cuartos de final de la Liga contra el Guadalajara.