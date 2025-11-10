De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. a11

El catalán Pep Guardiola, uno de los timoneles que ha marcado historia como multicampeón en cada equipo donde ha estado, entró al selecto grupo de entrenadores con mil partidos dirigidos. El estratega celebró ese amplio recorrido con una victoria 3-0 al frente del Manchester City sobre el Liverpool en la fecha 11 de la Premier League y con lo cual tomó el subliderato del torneo, sólo por debajo del Arsenal.

Fue también la victoria 716 de Guardiola como estratega, una cifra que el propio catalán ha calificado como “una locura”.

Todo comenzó el 2 de septiembre de 2007 en un partido de la cuarta división española contra el Premia, frente a unos 2 mil aficionados. Casi dos décadas después, Pep festeja mil partidos como entrenador. “Nunca pensé ni por un segundo en alcanzar esa cifra. Sólo quieres hacer un buen trabajo, jugar al futbol de la manera correcta y ver qué sucede”, dijo el estratega de 54 años previo al encuentro del domingo.

Desde su primer trabajo con el Barcelona B ha conseguido 39 trofeos, que van desde títulos de Liga en España, Alemania e Inglaterra, hasta la Champions League, la cual conquistó en tres ocasiones.

La cúspide la consiguió con el Barcelona, donde gano todos los cetros posibles e impuso un estilo de juego que los caracterizaría: el tiki-taka, basado en el control del balón con pases cortos y constantes. Después sumaría más logros con el Bayern Múnich y ahora con el Manchester City.