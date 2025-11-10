Ap

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. a10

Sao Paulo., El británico Lando Norris (McLaren) ganó ayer el Gran Premio de Brasil y abrió brecha en la Fórmula 1 como líder del mundial de pilotos, pese a la gran carrera del tetracampeón neerlandés Max Verstappen.

Norris, de 25 años, cruzó en el primer puesto la meta del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), segundo, y de Verstappen (Red Bull), tercero, después de haber comenzado desde los boxes por cambios en su auto tras una decepcionante clasificación el sábado.

A falta de tres carreras para el final de la temporada, el piloto de McLaren llegó a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo. Verstappen alcanzó 341. La siguiente competencia en el calendario de la F1 será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.

Tras retomar el liderato de la F1 hace dos semanas al conquistar el GP de México, Norris fue dominante en la casa del legendario Ayrton Senna. El británico hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres y la clasificación para la carrera sprint, el viernes, y cerró primero en la mini-carrera y la pole position para el GP de Brasil, el sábado.