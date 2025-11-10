Lunes 10 de noviembre de 2025, p. a10
Sao Paulo., El británico Lando Norris (McLaren) ganó ayer el Gran Premio de Brasil y abrió brecha en la Fórmula 1 como líder del mundial de pilotos, pese a la gran carrera del tetracampeón neerlandés Max Verstappen.
Norris, de 25 años, cruzó en el primer puesto la meta del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), segundo, y de Verstappen (Red Bull), tercero, después de haber comenzado desde los boxes por cambios en su auto tras una decepcionante clasificación el sábado.
A falta de tres carreras para el final de la temporada, el piloto de McLaren llegó a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo. Verstappen alcanzó 341. La siguiente competencia en el calendario de la F1 será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.
Tras retomar el liderato de la F1 hace dos semanas al conquistar el GP de México, Norris fue dominante en la casa del legendario Ayrton Senna. El británico hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres y la clasificación para la carrera sprint, el viernes, y cerró primero en la mini-carrera y la pole position para el GP de Brasil, el sábado.
Este es el séptimo triunfo de la temporada para él, luego de Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México. Piastri perdió terreno en una carrera en la que cumplió una penalización de 10 segundos tras un incidente con Antonelli y el monegasco Charles Leclerc, en el que el piloto de Ferrari fue el más perjudicado, debiendo retirarse de la prueba.
Antonelli, por su parte, volvió a sorprender tras haber escoltado a Norris en la clasificación del sábado. Fue el mejor desempeño de la campaña para el novato italiano.
Verstappen, aunque Norris se escapa, no se rinde en su pugna por un quinto campeonato, con una espectacular remontada hasta el podio. No necesitó lluvia esta vez, como en su triunfo del año pasado, pues no hubo más que ligeras lloviznas en la jornada.
El ídolo de casa, Gabriel Bortoleto (Sauber), sólo estuvo unos segundos sobre la pista. Se retiró tras chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston-Martin), en la primera vuelta.
“¡Stroll me empujó fuera! Giró como si no estuviera allí”, se quejó Bortoleto en la comunicación por radio con su equipo. Es el primer brasileño que corre el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017.