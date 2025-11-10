Ap

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025

Landover. Donald Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL, tras acudir ayer al duelo en el Northwest Stadium, donde los Leones de Detroit se impusieron 44-22 ante los Comandantes de Washington.

Hubo abucheos de algunos espectadores en las gradas cuando Trump fue mostrado en la pantalla gigante al final de la primera mitad, de pie en un palco junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, donde el mandatario dio un discurso en honor a los veteranos militares.

Su presencia se dio un día después que trascendiera que el mandatario estadunidense buscaba que el nuevo estadio de los Comandantes tuviera su nombre. En su aparición por televisión, habló sobre los planes del equipo para regresar a Washington.

“Van a construir un estadio precioso. En eso estoy trabajando; estamos gestionando todos los permisos y demás. Tienen un propietario magnífico, Josh (Harris), y su equipo. Van a ver cosas muy buenas”, declaró.

Harris es cofundador de Apollo Global Management, unas de las firmas de intervención más grandes del mundo. En mayo pasado, Trump anunció que el draft de la NFL se llevará a cabo en Washington en 2027 y Harris manifestó públicamente su admiración al republicano, quien ayer bajó del Air Force One tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, después de un sobrevuelo del Northwest Stadium durante el partido.

Sólo en dos ocasiones un presidente asistió a un duelo de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer mandatario en asistir a un Supertazón cuando presenció en febrero a las Águilas de Filadelfia vencer 40-22 a los Jefes de Kansas City.

De acuerdo con un informe de ESPN el sábado, un intermediario de la Casa Blanca informó al grupo propietario de los Comandantes que Trump quiere que el nuevo estadio del equipo –parte de un proyecto de casi 4 mil millones de dólares en la capital del país en el sitio de lo que se conocía como RFK Stadium– lleve su nombre. “Sería hermoso”, afirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Su visita a la NFL fue la última de una serie de apariciones de alto perfil en eventos deportivos, incluyendo la Ryder Cup de golf, la carrera de autos Daytona 500 y el Abierto de Estados Unidos.

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al presidente Trump al juego mientras celebramos a aquellos que han servido y continúan sirviendo a nuestro país”, expresó el presidente del club, Mark Clouse.

En la actividad del emparrillado, los Leones fueron muy superiores a los Comandantes, que sufrieron la semana pasada la baja de su mariscal titular, Jayden Daniels.

Jared Goff, pasador de los Leones, alcanzó 320 yardas por aire y envió tres pases de anotación con sus receptores Jameson Williams, Amon-Ra St Brown y Jahmyr Gibbs. Por Washington, Marcus Mariota lanzó dos a zona roja y alcanzó 213 yardas por pase.

Por otra parte, Paul Tagliabue, quien llevó a la NFL a mayores riquezas, más diversidad y una popularidad en auge durante sus 17 años de mandato como comisionado de la liga, falleció a los 84 años debido a una insuficiencia cardiaca. Su gestión también se caracterizó por el lento reconocimiento de la liga sobre el impacto y la gravedad de las conmociones cerebrales.

En otros duelos, Indianápolis se impuso 31-25 ante Atlanta en el partido que se jugó en Alemania. Nueva Inglaterra venció 28-23 a Tampa Bay, los Delfines de Miami sorpresivamente derrotaron 30-13 a los Bills de Búfalo, mientras los Cuervos de Baltimore doblegaron 27-19 a los Vikingos de Minnesota y los Carneros de Los Ángeles aplastaron 42-26 a los 49ers de San Francisco.