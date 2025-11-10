Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 9
Luego del histórico récord de medallas de la delegación mexicana que participó en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, con una cosecha de 100 preseas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los atletas connacionales por su esfuerzo.
A la par, la jefa del Ejecutivo también expresó su felicitación a las jóvenes de la selección femenil de futbol que obtuvieron el tercer lugar en el Mundial Sub-17, que se celebró en Marruecos, al vencer en la tanda de penales a Brasil.
“Felicidades a las y los jóvenes mexicanos que rompieron récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la selección nacional femenil de futbol por obtener el tercer lugar en el Mundial Sub-17, en especial a Valentina Murrieta, gran portera. Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación”, posteó la mandataria en redes sociales anoche.
La representación mexicana en los Juegos Parapanamericanos de Chile obtuvo una cifra histórica de medallas, con 36 de oro, 32 de plata y 32 de bronce, para colocarse en el tercer lugar del medallero general, luego de 10 días de competencias.
Con estas cifras, México superó los resultados de las pasadas dos ediciones de esta justa continental juvenil, ya que en Sao Paulo 2017 la selección mexicana terminó con 72 preseas (22 doradas, 29 de plata y 21 bronces) y en Bogotá 2023 ganó 75 metales (33 oros, 22 de plata y 20 bronces).
En tanto, el sábado, la selección femenil Sub-17 consiguió el tercer lugar del mundial de la categoría, al imponerse en penales a Brasil con marcador de 3-1, tras un empate a un gol en el juego de tiempo reglamentario.
La arquera nacional Valentina Murrieta fue la figura de las verdes al atajar dos tiros desde el manchón penal.