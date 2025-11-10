De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 9

Luego del histórico récord de medallas de la delegación mexicana que participó en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, con una cosecha de 100 preseas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los atletas connacionales por su esfuerzo.

A la par, la jefa del Ejecutivo también expresó su felicitación a las jóvenes de la selección femenil de futbol que obtuvieron el tercer lugar en el Mundial Sub-17, que se celebró en Marruecos, al vencer en la tanda de penales a Brasil.

“Felicidades a las y los jóvenes mexicanos que rompieron récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la selección nacional femenil de futbol por obtener el tercer lugar en el Mundial Sub-17, en especial a Valentina Murrieta, gran portera. Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación”, posteó la mandataria en redes sociales anoche.