Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 9

Nueva York., Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, fueron acusados formalmente ayer en Nueva York de cargos federales relacionados con apuestas fraudulentas sobre lanzamientos individuales en partidos de las Grandes Ligas.

Los peloteros fueron suspendidos por la liga desde julio mientras ésta llevaba a cabo una investigación sobre apuestas deportivas relacionadas con ellos. Ortiz fue arrestado el domingo en Boston y comparecerá hoy ante el tribunal, mientras Clase no se encuentra bajo custodia.

Los fiscales de Brooklyn acusaron a Clase, pitcher cerrador de 27 años, y a Ortiz, abridor de 26, de formar parte de un plan con personajes corruptos que realizaron apuestas por cientos de miles de dólares en lanzamientos específicos.