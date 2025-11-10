▲ La mexicana obtuvo su tercer título en torneos de categoría 125 y subirá al lugar 70 del ranking. Foto @austin125tennis

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 9

Dos días después de ser blanco de ciberataques en sus redes sociales, la tenista mexicana Renata Zarazúa se coronó en el WTA 125 en Austin Texas.

La jugadora de 28 años, quien recibió insultos como “Prostituta”, “Pinche perra de mierda inservible” y “Ojalá se caiga tu puto avión perra”, venció 6-4, 3-6 y 6-3 a la canadiense Marina Stakusic para consolidar una temporada en la que ha conseguido resultados históricos.

El sábado, previo a la disputa de su semifinal ante la rumana Carmen Andreea, la tricolor denunció mensajes violentos en su cuenta de Instagram. Su caso se une al de decenas de jugadoras que han sido vulneradas ya sea de manera virtual o física. Emma Raducanu, Jessica Pegula, Coco Gauff y Mónica Seles, son algunas de ellas. “Ganes o pierdas nunca los tienes contentos”, posteó Renata ante las agresiones.

Para las tenistas de la WTA, la cancha ya no es el único campo de batalla. Desde hace algunos años lidian con agresiones, acoso y hostigamiento que vulneran su tranquilidad y ponen en riesgo su integridad en el que debería ser su lugar seguro.

La ex jugadora Mónica Seles, por ejemplo, fue apuñalada en un partido en el torneo de Hamburgo en 1993, mientras que la ucrania Elina Svitolina denunció una avalancha de insultos que recibió en línea de jugadores frustrados después de perder en el Masters de Canadá, incluidos mensajes deseándole la muerte y celebrando que Rusia matara a sus compatriotas.

La estadunidense Coco Gauff habló públicamente sobre la toxicidad en línea, mencionando que puede pasar hasta “30 minutos bloqueando gente” debido a la cantidad de mensajes de odio e insultos.

En febrero de este año, un espectador mostró una conducta invasiva y obsesiva ante Emma Raducanu, lo que llevó a la jugadora a entrar en pánico y esconderse tras una juez de línea hasta que el fanático fue retirado del lugar.