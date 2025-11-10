▲ Las imágenes de Paulina Lavista revelan el trabajo en escenario y camerinos del Taller Coreográfico de la UNAM durante la década de 1970; se puede visitar en la sala Miguel Covarrubias del CCU, los días 14, 15 y 16 de este mes. Foto cortesía de la artista

Lunes 10 de noviembre de 2025

El Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM), con la dirección artística de la coreógrafa y bailarina Irina Marcano, celebra 55 años de existencia con una exposición fotográfica de Paulina Lavista que reúne 30 imágenes inéditas de la década de 1970, la cual puede visitarse desde ayer en el vestíbulo de la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (CCU).

La fotografías que integran la muestra Homenaje al TCUNAM serán donadas a la máxima casa de estudios por Lavista, quien recientemente cumplió 80 años. Se trata de un reconocimiento a la vida y obra de la maestra Gloria Contreras, de quien se conmemoran dos fechas significativas este mes: su natalicio, el 15, y su décimo aniversario luctuoso, el 25.

Según los organizadores de la exhibición, en los años 70 Paulina Lavista asistió a las funciones del TCUNAM cuando Gloria Contreras –fundadora y directora de la compañía (1934-2015)– aún bailaba.

Las imágenes de la artista revelan el trabajo en escenario y camerinos de la agrupación universitaria, así como de las reuniones con el equipo técnico y artístico en el emblemático Teatro de Ciudad Universitaria, que después cambió su nombre a teatro Arquitecto Carlos Lazo, que hoy se conoce como teatro Estefanía Chávez Barragán de la Facultad de Arquitectura, que se ha convertido en sede del Taller Coreográfico.