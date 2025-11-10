▲ El uso de radiografías era una técnica constante en la obra de Toledo. Aquí, un detalle de una de sus creaciones, de la serie Esclavos. Foto cortesía del CASA

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 4

Oaxaca, Oax., La Asociación Civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), en colaboración con el Centro de las Artes de San Agustín (CASA), el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) y la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca presentaron la convocatoria Rayos X mexicanos: La radiografía como lenguaje expresivo, que abrió el sábado pasado y culmina el 30 de enero. En ésta se invita a participar a artistas y a personas de cualquier disciplina, con el fin de que exploren el arte, pues siempre hay belleza en lo cotidiano, señaló Sara López Ellitsgaard, presidenta de la asociación.

La presentación se realizó en el CFMAB, creado por el artista y filántropo Francisco Toledo, donde Daniel Brena, director del CASA, destacó que este arte ha sido abordado por grandes artistas, como Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide y el mismo Toledo. Existe, dijo, una gran escuela de esta práctica, la cual es necesario que sea abordada por las nuevas generaciones, ya que hoy día no es común.

“Se buscan imágenes analógicas y digitales que destaquen por su fuerza visual y su valor estético, ya sea de captura directa o intervenidas”, señaló. Para ello, los participantes podrán postular una imagen única o una serie conceptual modificada. “El jurado valorará la calidad técnica estética y el uso predominante de la técnica radiográfica”, añadió.

Agregó que la o las obras ganadoras recibirán un premio de 30 mil pesos, y se exhibirá en el CFMAB en la exposición Rayos X mexicanos, en la que también se mostrarán obras otros artistas, entre ellos de Francisco Toledo.

La imagen principal de esta convocatoria y exposición es del grabador y activista juchiteco, una obra de la serie Esclavos. Se trata de una obra que “representa una herramienta semejante a unas pinzas que se usaban para alimentar a la fuerza a personas esclavizadas que se negaban a comer como acto de resistencia”, explicó.