E

n mi tiempo de vida no recuerdo una época con mayor tensión verbal, irrespeto, mal gusto y pobreza en el lenguaje público. No empezó ahora, el deterioro lleva rato, pero la polarización en años y meses recientes alcanza una furia inaudita. Mucho ayudan las incontrolables, y a la vez hipercontroladas, redes sociales, donde la verdad es lo de menos. Lo promueven la conducta y la palabrería de los poderes imperiales y sus warlords aliados, siendo Tel Aviv el más peligroso.

Entre ciudadanos reina la estridencia, el miedo que te doy y el miedo que me das. Se hace ostentación de odios, fobias, desprecios. Así está el mundo. Así nos llevamos. Circulan memes, tiktoks y publicaciones virales que más soeces no pueden ser. Se mienta la madre con todas sus letras, no pocos emoticones y adjetivos todavía peores, contra particulares, oponentes, contra la Presidenta y cualquier figura pública.

Hasta para insultar éramos mejores. ¿Qué se hizo del ingenioso albureo? ¿Dónde quedaron los recursos de la ironía? Ya ni sarcásticos somos, y se ha perdido el talento para la injuria o el doble sentido. Toscos, brutales, irreflexivos, mentirosos, intolerantes, canceladores. Murió el diálogo crítico. La ultraderecha alega “el fin de la libertad”, pero, ¿qué libertad (sinónimo de negocio) han perdido la burguesía y sus beneficiarios?

El trasfondo internacional arroja sombras y malos augurios. Vemos al gobierno argentino perdido en la demencia colonizada, a la región andina (Perú, Ecuador, Bolivia) rehén incondicional de Washington, y a todos ellos, hostiles con México.

En sintonía, uno de los principales generadores de violencia verbal y odio político, además de sus pendientes fiscales y judiciales, lleva más de 30 años destruyendo el buen gusto en el lenguaje mediático. Millonario por el dinero de los pobres y magnate televisivo, cambia de disfraz según la temporada, y ahora que quiere ser presidente se inspira en el mileísmo cavernario al llamar “zurdos de mierda” (un neologismo para nosotros) a quienes considera de izquierda. Se trata del mismo golpista de 1999 que quiso tirar al gobierno cardenista de la capital tras la muerte de Paco Stanley y el chirrión le salió por el palito.

En sus noticieros es común que los presentadores llamen “hijos de la chingada”, “miserables”, “animales” a los delincuentes, presuntos o no, desde una superioridad moral y de clase que a qué horas. Súmense una melodramática sed por las lágrimas del pueblo y una sobreactuada simpatía por el débil.

No se puede soslayar el papel jugado por el discurso confrontacional del anterior y muy popular presidente para fustigar, descalificar o escarnecer al adversario, con gran efecto en sus seguidores. Sin embargo, en cuanto a corrientez y falsedad, la derecha gana holgadamente en redes y medios electrónicos, generando chorros de memes, minivideos y sucias animaciones con inteligencia artificial. Si esto es “libertad de expresión”, habrá que preocuparse por la libertad de expresión.