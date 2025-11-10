▲ Detalle de La verdad histórica, de Gabriel Garcilazo, una crítica directa a la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La muestra de la 20 Bienal Rufino Tamayo incluye 40 obras de 38 artistas de 12 entidades del país, y se aloja en el Museo Tamayo. Foto Jair Cabrera Torres

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 2

Después de un periodo en el que la fotografía y el video dominaron la escena artística, en la actuali-dad la pintura ha vuelto con fuerza, mostrando una diversidad y riqueza que pocos podrían haber imaginado, aseguró Tobias Ostrander, curador de arte latinoamericano.

Mencionó que este año en la exposición de la 20 Bienal Rufino Tamayo se puede apreciar la amplitud y la profundidad del arte pictórico en el país. “La pintura está muy viva en México, mucho más que hace 15 años, porque había épocas en las que los lenguajes más conocidos eran la fotografía, el video y el arte objeto, pero hoy día la pintura está en medio de todos los discursos de los artistas”, indicó Ostrander.

La muestra de la 20 Bienal Rufino Tamayo incluye 40 obras de 38 artistas de 12 entidades del país, así como de tres naciones invitadas, que fueron seleccionadas por el jurado conformado por Paulina Ascencio, Tobias Ostrander y Víctor Palacios, además de las artistas Berta Kolteniuk y Lucía Vidales.

Los creadores ganadores del certamen de este año son Othiana Roffiel Sánchez, Jorge González Velázquez y Javier Peláez Gómez. Mientras Daniela Ramírez, Francisco Muñoz, Laura Meza y Octavio Moctezuma obtuvieron menciones honoríficas por sus obras.

Sobre las piezas de la exposición, el curador comentó: “Cada obra es un mundo en sí mismo, con sus técnicas, materiales y conceptos. Desde la pintura más tradicional hasta la más experimental, los artistas están explorando nuevos caminos y desafiando las convenciones”.

A decir del especialista en arte latinoamericano, el proceso del concurso fue muy dinámico, ya que revisaron alrededor de 650 obras para la selección de las piezas ganadoras. “Como jurado, nuestro objetivo era representar la diversidad de la pintura en México; creo que lo logramos.”

Desde su creación, este certamen muestra la manera en que el ejercicio pictórico contemporáneo responde a su contexto inmediato –y mediático– desde las varias formas de producción visual, pero también desde los acontecimientos externos que lo rodean.

En la selección de la 20 Bienal Rufino Tamayo, indicó Ostrander, “las obras representan la diversidad en el arte pictórico; el público podrá ver pintura figurativa, casi fotorrealista, y piezas abstractas. Como jurado buscamos lo mejor para mostrar este acercamiento con la pintura. Es interesante que después de estar saturados con imágenes digitales el papel de la pintura ha cambiado; además, la experiencia es muy distinta al estar frente a un cuadro físicamente”.