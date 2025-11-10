Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 38

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México recibió de 2024 a la fecha 733 reportes de casos de bullying, conducta que ha aumentado 34 por ciento en entornos digitales y que afecta principalmente a estudiantes de secundaria.

En entrevista, Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del consejo, explicó que 28 por ciento de los casos corresponde a violencia física y verbal, como empujones o golpes que suelen ocurrir fuera de los planteles, así como insultos, apodos ofensivos y violencia sicológica –“cuando hay amenazas o humillaciones”–, mientras la sexual representa 12 por ciento de los casos.

Respecto de la violencia cibernética, señaló que los reportes reflejan que en su mayoría han sucedido en la red social Instagram, “siendo niñas las principales víctimas”; seguida de WhatsApp y Facebook, lo que “nos habla de la necesidad de seguir fomentando campañas de sensibilización”.

Dijo que se colabora con varias iniciativas del gobierno local, como un programa que se llama Nuestra tarea es la paz, que busca combatir la violencia por medio de talleres sobre ciberacoso, bullying y otros temas de comunidad escolar y con ellos se ofrecen pláticas y capacitaciones para que puedan atender de mejor manera la situación.