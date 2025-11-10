Nayelli Ramírez Bautista

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 37

Los conatos de incendio ocurridos en el Metro han ocasionado interrupciones en la operación equivalente a dos días de servicio, por lo que pasajeros han tenido que recurrir a otras opciones de transporte para poder llegar a sus destinos.

De acuerdo con información proporcionada por la Subdirección General de Operación, de 2024 a la fecha se han registrado 615 incidentes de este tipo, principalmente en las estaciones Hidalgo, Viveros y Zapata de la línea 3. En esta ruta, hace una semana usuarios difundieron en redes un video donde se observa a pasajeros que son desalojados de un tren mientras una columna de humo invade el área de andenes.

Ante ello, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que cuando ocurren estas contingencias, el personal del área de Transportación de la línea correspondiente auxilia en acciones como uso de extintores, así como a las personas lesionadas.