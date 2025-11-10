De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 37

El fin de semana pasado, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) clausuró cinco antros y bares, suspendió operaciones en cinco más y puso a disposición del Ministerio Público a ocho personas por romper los sellos de suspensión de actividades durante el operativo La noche es de todos realizado en distintas colonias de las demarcaciones territoriales de Coyoacán, Xochimilco y Cuauhtémoc.

La Secretaría de Gobierno de la, Ciudad de México informó que, además, se clausuraron dos espacios donde se llevarían a cabo fiestas clandestinas en las colonias Roma Norte y Obrera. En ellos se encontraron indicios de consumo y venta de droga, así como la presencia de menores de edad. Uno de los inmuebles tiene daños estructurales, por lo que representaba un riesgo para los asistentes.

La dependencia aseguró que el programa busca garantizar la sana convivencia nocturna en la capital mediante la revisión de espacios seguros.

En el primer año de gobierno, los operativos semanales se incrementaron de dos a tres, con una cobertura de tres alcaldías por día, y la ampliación de puntos de verificación de siete a 21 por jornada, lo que representa un crecimiento de 200 por ciento.