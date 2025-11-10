Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025, p. 36

Diputados de Morena en el Congreso local presentaron dos denuncias ante la Secretaría de la Contraloría General en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y de la diputada Laura Álvarez Soto, ambos panistas, por presunto uso indebido de recursos públicos con fines político electorales.

En conferencia de prensa, expusieron un audio de una presunta trabajadora de la demarcación, quien llama a beneficiarios de un programa social, a los llamados “embajadores MH”, a colocar propaganda del informe de labores de la diputada Álvarez, esposa del alcalde.

Asimismo, hicieron pública la grabación de una llamada telefónica en la que se promociona a la panista. También mostraron fotografías de calles de la alcaldía tapizadas con propaganda del primer informe de Álvarez, así como “pantallazos” de mensajes de texto en los que se promocionaba a la diputada, los cuales llegaron a los celulares de varios habitantes de la demarcación.

“No sólo fue este despliegue de (4 mil) lonas, carteles y pendones que tuvimos desde hace más de 15 días, fueron mensajes automatizados que les llegaron a todos los habitantes de nuestra alcaldía”.

Indicaron que se trata de un esquema sistemático de promoción a favor de la legisladora que incluye inserciones pagadas en medios y presunto uso de beneficiarios de programas sociales con fines de promoción, lo cual, denunciaron, podría representar una erogación de más de 3 millones de pesos. Lo anterior, dijo el diputado Víctor Hugo Romo, no sólo implica un conflicto de interés y un delito, sino un fondo político que es la definición de las precandidaturas del Partido Acción Nacional para las elecciones intermedias de 2027.