ese a todos los esfuerzos de los diplomáticos brasileños, siguiendo instrucciones claras y directas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, las relaciones con Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump siguen igual. Y no están exactamente en su mejor momento.

Los aranceles impuestos por el estadunidense, que subieron de 10 a 50 por ciento para las exportaciones brasileñas, no han bajado.

Son, según explicó el mismo Trump, “un castigo” por las puniciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, al desequilibrado y ultraderechista Jair Bolsonaro, que presidió el país entre 2019 y 2022.

Lula pretendía un diálogo directo con Trump, sin ceder lo que llama “soberanía nacional” a la hora de adoptar decisiones, pero logrando al menos negociar.

Ni modo.

En el campo interno, Lula logró algunas conquistas importantes, pero curiosamente su popularidad, de acuerdo con los sondeos considerados más importantes y fiables, se mantuvo estable.

Había la expectativa de que esa popularidad aumentaría de manera significativa gracias a las posiciones relacionadas con las medidas adoptadas por Trump, pero no ocurrió.

Lula empieza, además, a prepararse para las elecciones presidenciales del año que viene.