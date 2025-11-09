Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 12

Con más de 350 procesos judiciales en seis años para que le regresen a sus hijos Marcelo y Patricio, 135 excusas de jueces, un centenar de restituciones sin cumplir y más de 80 ejecutorias a su favor, Elisa Concepción Celis González se convierte en el caso de violencia vicaria más documentado e impune de México.

Su ex pareja, el empresario multimillonario Diego Romo González, heredero de Tequila Herradura –empresa que su familia vendió en 2006 a Brown-Forman Corp por 876 millones de dólares– y que ahora se dedica al ramo inmobiliario, ha usado todo su poder económico y político para convertir la lucha judicial por la custodia en una forma de vida “a salto de mata”, huyendo por diferentes estados del país para no devolverle sus hijos a Elisa y evadir la acción de la justicia por sustracción de menores, en complicidad con las autoridades judiciales y políticas de Jalisco.

“Vivo terrorismo legal por la corrupción institucional”, dice esta mujer de 52 años en entrevista con La Jornada y añade: “El sistema judicial ha permitido que mis hijos sean utilizados como armas en un ciclo interminable de violencia vicaria. Recuerdo lo que Diego me dijo cuando nos separamos: ‘No volverás a ver a tus hijos. Ahora vas a saber lo que es tener dinero e influencias’.”

Primera sustracción

Elisa o Lisi, como se le conoce, convivió con su ex pareja durante 20 años, pero nunca se casó. En 2018 se dio la ruptura final de la relación y todo iba bien, hasta que Diego decidió demandarla para quitarle la custodia de los niños, argumentando que no le permitía verlos, pese a que acababa de pasar con ellos las vacaciones de Pascua. “En realidad, su abogado Joaquín Antonio Gaspar fue quien le recomendó que para no pagar la pensión alimentaria era mejor quitarme a los niños”, señala.

Sin embargo, la jueza le negó la custodia. Entonces contrademandó solicitando ésta y la pensión alimentaria. Le concedieron ambas y después firmaron un convenio judicial en el que ella aceptó bajar la pensión 63.75 por ciento y aceptaba que los menores pasaran julio de 2019 con su padre.

Su caso ha pasado por 10 de los 13 juzgados de lo familiar del Poder Judicial de Jalisco, 26 jueces locales y cuatro federales. Elisa dice que confió en el convenio firmado en el juzgado, pero en lugar de regresarle a los menores, Diego decidió quedárselos y volvió a demandar, argumentando maltrato de Elisa; y en la práctica ninguna autoridad judicial le obligó devolverlos. El juez primero de lo familiar Ramón Alonso Mejía García le otorgó custodia “provisional”.

“Fue ilegal, era una custodia patito. Le duró sólo cuatro semanas porque un tribunal colegiado federal le ordenó que los niños me fueran restituidos en 24 horas.”

Sin embargo, ese lapso se convirtió en tres años y medio. Diego Romo González, protegido por el ex gobernador emecista Enrique Alfaro, se negó a devolvérselos e inundó de procesos judiciales a Elisa: “Fue terrible: enfrenté demandas, amparos, denuncias y recursos. Los jueces de Jalisco, tanto locales como federales, se han excusado de mi asunto en 135 ocasiones para evadir el cumplimiento de más de 100 ejecutorias federales que ordenan la restitución de mis hijos”.

El padre, a salto de mata

Durante su huida, Diego Romo González sacó a sus hijos de 11 y 17 años de la escuelas y vivió en distintos estados del país, pero en octubre de 2022 Elisa logró recuperarlos mediante tres amparos. “Lo que encontré me rompió el alma –lamenta–, pues mis hijos vivían en condiciones deplorables. Pasaban frío, hambre y sueño; sufrían maltrato físico y emocional, abandono y omisión de cuidados”.

Añade: “Diego es un hombre muy violento, acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana. Me separé muchas veces durante la relación. Él tuvo una infancia difícil que refleja mucha violencia, viene de una familia muy violenta. La mamá es sumamente agresiva. Sus papás fueron karatecas profesionales; entonces, el tema de los golpes y saber golpear era el día a día en su casa. Me contaba que su mamá los golpeaba fuerte; me dijo que le rompían palas de madera en la espalda y los llevaban a la calle a pelearse”.

Recuerda que su ex pareja siempre fue un padre “ausente y desobligado”, pues nunca asistía a las escuelas de sus hijos ni sabía de sus actividades escolares, sus citas médicas ni nada. “Los lunes que me los regresaba me los entregaba con ojeras, enfermos, cansados. Alguna vez llegó a llevar a los niños en pañal a la escuela, sin uniforme, sin comer. Y eso lo narran los niños en la demanda de él cuando me los quita”.

Sin embargo, durante esos tres años y medio que no le permitió verlos, Elisa dice que sus hijos fueron “alienados” para no quererla. “Los llenó de mentiras y desprecio hacia mí. Vivían escondidos, huyendo con su padre por todo el país, privados de su derecho a una infancia libre y segura”.